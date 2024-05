NewTuscia – CIVITELLA D’AGLIANO – Incidente con ribaltamento del carico di un autoarticolato nel territorio di Civitella d’Agliano.

Per cause ancora in corso d’accertamento un camion si è ribaltato su una fianco perdendo il proprio carico.

Sul posto una squadra dei vigili del fuoco centrale di Viterbo. Il conducente è stato soccorso dai sanitari del 118 e non sarebbe grave.

I vigili del fuoco stanno procedendo alla rimozione del mezzo articolato e del contenuto del carico caduto.