Con il rock delle Bambole di Pezza e dei Vanilla (ex Vanilla Sky), nella serata gratuita con La Sad, si completa la lineup più ricca di sempre per i cinque giorni di festival sul main stage ai Giardini del Frontone: Colapesce Dimartino, Fulminacci, Mahmood, Salmo e Noyz Narcos.

NewTuscia – PERUGIA – Manca davvero poco, solo due mesi, alla destinazione finale. Il galeone de “L’Umbria che Spacca” ha reclutato nel frattempo tanti nuovi membri per il suo equipaggio, che non è ancora al completo. Ci sono molte sorprese ancora da svelare per l’undicesima edizione di quella che ormai è diventata una tra le realtà più significative a livello nazionale per quanto riguarda i festival musicali estivi.

Intanto si completa la lineup principale del main stage del festival. Ai Giardini del Frontone di Perugia sono attesi Colapesce Dimartino (3 luglio), Fulminacci (4 luglio), Mahmood che inizierà dal capoluogo umbro il Summer Tour 2024 (5 luglio), Salmo e Noyz Narcos (6 luglio) e La Sad per la serata pop punk Rebel Sunday ad ingresso gratuito (7 luglio). Serata che si arricchisce ora anche della presenza delle cinque Bambole di Pezza e del rock dei Vanilla (Ex Vanilla Sky).

I biglietti del festival sono in prevendita online su www.umbriachespacca.it e nei punti vendita autorizzati.

Il festival organizzato dalla Roghers Staff APS, consolidatosi come punto di riferimento nel panorama culturale del centro Italia, ha creato una piattaforma per accogliere quindi i più grandi artisti nazionali ma anche locali coniugando la volontà di offrire al pubblico una varietà di esperienze culturali che spaziano dalla musica all’arte, con l’esigenza di offrire anche una vetrina ai talenti provenienti dall’Umbria.

Per questo motivo è stato rilanciato il COOP Music Contest, l’opportunità per chi realizza musica originale in Umbria di mettersi in gioco e conquistare il palco e le luci del festival. Il concorso è realizzato come sempre in collaborazione con Coop Centro Italia con l’obiettivo di mettere al centro i giovani protagonisti della scena musicale umbra. Iscrizioni aperte fino al 31 maggio (info sul sito del festival).

L’edizione 2024 de “L’Umbria che Spacca”, che si svolgerà in diversi luoghi della città di Perugia, sarà caratterizzata da una serie di novità, sia nella programmazione che nelle iniziative sociali. Numerose poi le istituzioni e i partner che accompagnano questa undicesima edizione del festival, realizzato con il sostegno e il patrocinio di Regione Umbria e Comune di Perugia; con il sostegno della Fondazione Perugia; in collaborazione con Galleria Nazionale dell’Umbria; con il patrocinio di Università degli studi di Perugia, Adisu Umbria, Fai – Fondo Ambiente Italiano Delegazione di Perugia, Fai – Fondo Ambiente Italiano Giovani Delegazione di Perugia; come sponsor Mastri Birrai Umbri e Coop Centro Italia; con Radio Subasio come Radio Ufficiale; come partner Testone; finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.