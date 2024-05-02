𝙇𝘼 𝙌𝙐𝙀𝙎𝙏𝙄𝙊𝙉𝙀 𝘼𝙂𝙍𝙄𝘾𝙊𝙇𝘼 𝘼 𝙇𝘼𝘿𝙄𝙎𝙋𝙊𝙇𝙄.
𝙇𝙚 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙞𝙘𝙤𝙡𝙩à 𝙣𝙚𝙡𝙡’𝙖𝙜𝙧𝙞𝙘𝙤𝙡𝙩𝙪𝙧𝙖, 𝙡’𝙖𝙘𝙦𝙪𝙖 𝙥𝙤𝙩𝙖𝙗𝙞𝙡𝙚 𝙚 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙩à 𝙧𝙪𝙧𝙖𝙡𝙚 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙩𝙚𝙢𝙞 𝙙𝙞 𝙛𝙤𝙣𝙙𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙡𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙯𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙇𝙖𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙡𝙞 𝙚 𝙥𝙚𝙧 𝙩𝙪𝙩𝙩𝙤 𝙞𝙡 𝙦𝙪𝙖𝙙𝙧𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙩𝙞𝙧𝙧𝙚𝙣𝙞𝙘𝙤.
𝗟𝗨𝗡𝗘𝗗Ì 𝟲 𝗠𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗢𝗥𝗘 𝟭𝟴:𝟯𝟬 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗢 𝗟’𝗔𝗚𝗥𝗜𝗧𝗨𝗥𝗜𝗦𝗠𝗢 “𝗔𝗟 𝗖𝗔𝗦𝗢𝗟𝗔𝗥𝗘” 𝗔𝗙𝗙𝗥𝗢𝗡𝗧𝗘𝗥𝗘𝗠𝗢 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗗𝗜𝗦𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢.
Lo faremo con:
– Giuseppe Loddo
( Membro della Segreteria del PD Ladispoli)
– Crescenzo Paliotta
(Consigliere Comunale di Ladispoli e Segretario del Circolo)
– Daniela Rondinelli
( Europarlamentare e candidata alle prossime elezioni europee)
Modererà l’incontro:
– Giacomo Maria De Vito
(Vicesegretario del PD Ladispoli)
𝘿𝙐𝙍𝘼𝙉𝙏𝙀 𝙇’𝙄𝙉𝘾𝙊𝙉𝙏𝙍𝙊 𝙑𝙀𝙍𝙍𝘼𝙉𝙉𝙊 𝘾𝙊𝙉𝙎𝙀𝙂𝙉𝘼𝙏𝙄 𝙄 𝙈𝙊𝘿𝙐𝙇𝙄 𝙋𝙀𝙍 𝙍𝙄𝘾𝙃𝙄𝙀𝘿𝙀𝙍𝙀 𝘼𝘿 𝘼𝘾𝙀𝘼 𝙇𝘼 𝙍𝙄𝘿𝙐𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝘿𝙀𝙇𝙇𝘼 𝙏𝘼𝙍𝙄𝙁𝙁𝘼 𝙋𝙀𝙍 𝙇’𝙀𝙍𝙊𝙂𝘼𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝘿𝙄 𝘼𝘾𝙌𝙐𝘼 𝙉𝙊𝙉 𝙋𝙊𝙏𝘼𝘽𝙄𝙇𝙀.
ᴀ ꜱᴇɢᴜɪʀᴇ ɪɴᴠɪᴛᴏ ᴀ ᴄᴇɴᴀ. ᴘᴇʀ ɪɴꜰᴏ ᴇ ᴘʀᴇɴᴏᴛᴀᴢɪᴏɴɪ ᴄᴏɴᴛᴀᴛᴛᴀʀᴇ ɪʟ ɴᴜᴍᴇʀᴏ: +39 351 894 6792
𝑪𝒊𝒓𝒄𝒐𝒍𝒐 𝑷𝑫 𝑳𝒂𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒍𝒊 “𝑳𝒖𝒄𝒊𝒂𝒏𝒐 𝑪𝒐𝒍𝒊𝒃𝒂𝒛𝒛𝒊”