NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. È in programma per il giorno martedì 7 maggio alle ore 15 l’evento “A.I. Attenzione all’innovazione. Sanità e ricerca tra neotecnologie e dati personali”, su iniziativa del senatore Antonio Guidi con il patrocinio del Senato della Repubblica e in collaborazione con l’associazione Scudomed.

L’evento, che si terrà nella sala Capitolare presso il chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva, si pone l’obiettivo di individuare, nell’ambito della sanità e della ricerca, l’adeguato equilibrio nell’uso dell’intelligenza artificiale, con attenzione al corretto trattamento dei dati personali.

In sede di saluti istituzionali, ha aderito il senatore Franco Zaffini, presidente della commissione Affari sociali e Sanità e il professor Rocco Bellantone, presidente ISS. Con la moderazione dell’avvocato Massimiliano Parla, presidente di Scudomed, interverranno il dottor Andrea Piccoli, direttore generale ISS, il dottor Domenico Mantoan, direttore generale Agenas, l’avvocato Sarah Masato, responsabile area legale Scudomed, la dottoressa Silvia Melchionna, funzionario area direttiva Garante per la protezione dei dati personali, il dottor Stefano Lo Russo, direttore unità PNRR del ministero della Salute, l’ammiraglio Andrea Billet, capo del servizio Certificazione e Vigilanza dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il dottor Fabio Scalet, CEO & founder di Ad Maiora e Deliverti, nonché di Sostenibile Oggi.

“L’intelligenza artificiale sia complementare e non sostitutiva – afferma il senatore Antonio Guidi – Questo il senso vero dell’AI: una protesi all’intelligenza umana. Onde evitare realtà spontaneistiche, le istituzioni devono lavorare di concerto per decidere sulla trasparenza, il controllo e la dignità dei professionisti e tendere a una maggiore conoscenza degli strumenti”, conclude.

“Scudomed opera e sostiene le attività di istituti di ricerca, strutture sanitarie ed enti pubblici e privati in ambito sanitario per favorire la libera circolazione dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati”, spiegano gli avvocati Massimiliano Parla e Sarah Masato, rispettivamente presidente e responsabile area legale di Scudomed. “È nostro obiettivo – spiegano – accogliere le sfide e proporre soluzioni alle crescenti esigenze di utilizzo delle neotecnologie e dell’intelligenza artificiale, soprattutto nelle fasi di trattamento dei dati personali per il raggiungimento di finalità istituzionali, per la programmazione e pianificazione delle politiche degli enti”, concludono.