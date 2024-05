NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. Al termine di un percorso di condivisione interno al partito, con Marco Innocenzi e con altre forze di centrodestra, Forza Italia conferma il sostegno al progetto “Tivoli Riparte” con Marco Innocenzi.

“Riteniamo che in vista della prossima tornata elettorale sia imprescindibile la necessità di rilanciare la nostra città – commenta il commissario cittadino Giorgio Strafonda -. La voglia di fare del bene per Tivoli e per i tiburtini, al termine di un confronto interno al partito che ha visto la partecipazione anche delle nuove forze che si sono unite in questi ultimi giorni, ci porta a confermare il pieno sostegno a Marco Innocenzi. Spinti dalla ferma volontà di far ripartire questa città, di governare le grandi sfide che ci attendono nel futuro, di ridare peso e centralità all’attività dell’amministrazione comunale, collaboriamo al progetto di un centrodestra unito, che riteniamo sia l’unica soluzione per riuscire a raggiungere questi grandi obiettivi.

La necessità di far ripartire Tivoli è una condizione primaria a cui non potevamo sottrarci e che ha condizionato il nostro sostegno al centrodestra. Diverse scelte di schieramento non avrebbero dato le stesse garanzie di solidità a un progetto che, invece, deve assicurare alla nostra città nuove pagine di buon governo.”

Il Commissario Cittadino

Giorgio Strafonda