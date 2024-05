NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Flaminia gioca d’anticipo. E’ stata fissata per sabato allo stadio Madami di Civita Castellana l’ultima gara di campionato che vede i rossoblù ospitare il Latte Dolce Sassari. Il calcio d’inizio è stato fissato per le ore 15. La società ha deciso per l’ingresso gratuito in occasione di questo ultimo appuntamento che chiude di fatto la stagione 2023-2024 e anche la sedicesima consecutiva in serie D; un record che pochi possono vantare in Italia.

Per la seconda stagione di fila la Flaminia calcio chiede il campionato nazionale dilettanti nella top/ ten del girone di appartenenza e anche questo è motivo di orgoglio per la società guidata dal presidente Francesco Bravini.

“ Dopo un girone di andata sotto le aspettative soprattutto a causa di una serie incredibile di infortuni – ha sottolineato il numero uno del calcio civitonici- nel girone di ritorno con 32 punti conquistati fino ad oggi abbiamo tenuto il passo dei migliori del girone. Siamo contenti di come ma squadra ha reagito alle avversità e che alla fine dimostrando il suo valore ha confermato le valutazioni che la società aveva fatto in estate. Questo ci dà il giusto spirito per iniziare a programmare la prossima stagione”

Infine la Flaminia calcio vuole ringraziare i medici e il personale paramedico dell’ospedale di Sassari per l’attenzione riservata al proprio tesserato Lorenzo Penchini, dopo l’incidente di gioco avvenuto nel corso della gara contro l’Atletico Uri