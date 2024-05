di Arianna Cigni

NewTuscia – ROMA – Lo scorso 21 aprile si è festeggiato il Natale di Roma, ricorrenza legata alla fondazione di Roma in cui secondo la leggenda narrata da Varrone, Romolo avrebbe fondato la città il 21 Aprile del 753 a.c. alle Appendici del colle Palatino.

In questa giornata Roma ha compiuto 2777 anni e come ogni anno il suo compleanno è stato celebrato al Circo Massimo trasformato per l’occasione in un grande villaggio con accampamenti romani e barbari e da dove domenica è partito il famoso corteo in abiti storici che rievoca la storia della città dalla fondazione al Medioevo.Corteo storico composto da circa 1600 rievocatori tra gladiatori ,littori,legionari ma anche vestali ninfe e matrone provenienti non solo dall’italia ma da ben 15 nazioni europee e che hanno sfilato per le vie più famose di Roma partendo dal Circo Massimo fino ad arrivare ai Fori Imperiali e al Colosseo.

Non solo ci sono state altre importanti rievocazioni e rappresentazioni di antichi riti, organizzate del gruppo storico romano che quest’anno festeggia 30 anni di attività, come il tracciato del solco,atto fondativo di Roma,spettacoli e tornei di gladiatori,il rinnovo del fuoco sacro ,danze antiche, il famoso rito della Palilia dedicata alla dea Pale,antica divinità della Pastorizia, la battaglia di Spartacus e infine l’evento più atteso la straordinaria battaglia legionari e barbari. Arianna Cigni