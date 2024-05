NewTuscia – ROMA – Il prossimo lunedì 6 maggio l’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato – Trasporti Roma ha indetto uno sciopero nazionale della durata di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle ore 8:30 alle ore 17 e dalle 20 a fine servizio.

Fasce di garanzia: dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 fino alle 19:59.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull’account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dell’organizzazione sindacale:

Per il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

Per il superamento dei penalizzanti salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neo assunti

Per la necessità di modificare l’ossessionante e vizioso criterio che, inneggiando al risparmio, vede bruciare fior di soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato

Per la sicurezza dei lavoratori e del servizio, introduzione del reato di omicidio sul lavoro

Per il salario minimo per legge a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato

Per una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulla complicità tra le OO.SS. e le associazioni di categoria

Per il blocco delle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina, nonché investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali

Al precedente sciopero della durata di 24 ore dell’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato – Trasporti Roma ha aderito il 18% dei dipendenti.