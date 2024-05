NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La serie di eventi “Suoni in Cripta” è lieta di annunciare un appuntamento imperdibile con la musica corale che si terrà nella secolare cripta del Duomo di Acquapendente. Il concerto vedrà protagonista l’ensemble vocale femminile “Nota So” di Perugia, diretto dalla maestra Marta Alunni Pini. L’evento avrà luogo domenica 5 maggio alle ore 18:00, e l’ingresso sarà libero per tutti i cittadini e visitatori.

“Suoni in Cripta” è una rassegna che illumina il patrimonio culturale di Acquapendente attraverso la musica, in uno dei luoghi più rappresentativi della città. La cripta del Duomo, con la sua acustica singolare e l’atmosfera unica, offre il contesto ideale per la musica corale e spirituale.

L’ensemble “Nota So” è noto per il suo repertorio che spazia dal sacro al moderno, sotto la direzione di Marta Alunni Pini, promette di regalare un’esperienza intima e immersiva, attraverso l’armonia delle voci femminili che risuoneranno nelle antiche volte.

Invitiamo la cittadinanza e i visitatori a non perdere l’opportunità di unirsi a noi in questo pomeriggio di musica, per godere della bellezza del canto corale e della magica atmosfera del luogo.

Sarà possibile accedere allo spazio mezz’ora prima dell’evento.