NewTuscia – VITERBO – “Un saluto di benvenuto e auguri di buon lavoro al nuovo questore di Viterbo Luigi Silipo, il cui curriculum è garanzia di professionalità, competenza e serietà, oltre che di grande e consolidata esperienza. A lui garantiamo da subito il nostro totale supporto e la piena collaborazione istituzionale a vantaggio della sicurezza di tutti i cittadini della nostra provincia. Un grazie all’ ex questore Fausto Vinci per il lavoro svolto al servizio del nostro territorio e anche a lui auguriamo buon lavoro per il nuovo incarico a Latina”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini.