NewTuscia – VITERBO – ‘Esprimiamo tutta la nostra soddisfazione per la candidatura di Antonella Sberna al Parlamento Europeo. Avere una viterbese in Europa potrà significare tanto per il nostro territorio e Antonella è senza dubbio la figura più autorevole per rappresentare la Tuscia e il Lazio in un consesso così prestigioso e strategico da dove passano decisioni fondamentali per il futuro delle nostre comunità. Oltre ad avere un’esperienza politica estremamente qualificata come amministratrice del Comune di Viterbo, è impegnata da sempre nel campo sociale e nel mondo del volontariato e rappresenta molto bene la società civile godendo di grande stima e considerazione, come il consenso sempre raccolto alle elezioni ha dimostrato. Ovviamente saremo al suo fianco sostenendola in questa avventura elettorale, certi della grande opportunità che la sua elezione potrà rappresentare, offrendo un contributo importante per il Viterbese e per il Lazio nelle istituzioni europee e portando avanti con determinazione le principali battaglie di Fratelli d’Italia a tutela degli interessi nazionali e dei nostri territori”.

Così in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini e il consigliere regionale Giulio Menegali Zelli