Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – “Diamo il via ufficialmente a questa edizione 2024 di San Pellegrino in Fiore, che abbiamo cercato di curare nei minimi dettagli. Voglio ringraziare chi ha lavorato che è qui e chi lo ha fatto dietro le quinte come lo staff dello Sviluppo economico, l’assessore Silvio Franco, il consigliere Marco Nunzi e tutti i partner istituzionali, la Provincia rappresentata dal consigliere Ciarlanti, la Camera di Commercio col presidente Domenico Merlani ed il professor Colla per l’Università della Tuscia”.

A parlare è la sindaca di Viterbo Chiara Front ini che, stamattina, ha inaugurato l’edizione 2024 di San Pellegrino in Fiore. Insieme a lei, oltre alle istituzioni citate dalla stessa prima cittadina, il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, il consigliere regionale di FdI Giulio Zelli e la consigliera regionale Marietta Tidei ed ovviamente Raffaele Ascenzi, ideatore delle creazioni artistiche, sceniche ed architettoniche di questa edizione di San Pellegrino in Fiore. Ad un’inaugurazione bella e partecipata con tutti i rappresentanti del Comune e di Fondazione Carivit, altro sponsor di quest’anno, ha fatto poi seguito una prima giornata sfortunata per il maltempo con una pioggia fitta che ha costretto a sperare da domani per il meglio.

Fino al 5 maggio ci saranno 30 eventi di carattere vivaistico e rievocativo basate sul Medio Evo come tema portante che saranno scanditi tra piazza San Carluccio, piazza della Morte, piazza San Lorenzo, piazza del Gesù ed il quartiere medievale con piazza Scacciaricci e piazza San Pellegrino.

“Grazie a Raffaele Ascenzi ed al suo team per il lavoro svolto – ha continuato la sindaca Frontini – ed a tutti i vivaisti presenti”. Poi una piccola gaffe della prima cittadina che, poco prima di tagliare il nastro dice “…ed evviva San Pellegrino in festa…”, quindi il mugugno della gente e la rapidissima correzione: “…San Pellegrino in fiore… è solo perché pensavo a ciò che seguirà dopo questa iniziativa…” e, finalmente, il taglio del nastro ed il via ufficiale.

Vedremo da domani se il tempo darà tregua anche se le previsioni sono brutte.