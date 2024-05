NewTuscia – ROMA – In occasione del Primo Maggio, festa dei lavoratori, ci troviamo di fronte a un momento di riflessione profonda. Quest’anno, più che mai, è essenziale celebrare il lavoro nel segno della dignità, dell’uguaglianza, del merito e soprattutto della sicurezza.

Gli anni che ci hanno portato fuori dal periodo buio della pandemia hanno ridato vigore al mondo del lavoro ma, allo stesso tempo hanno fatto emergere le disuguaglianze, mettendo in luce le disparità salariali, le condizioni di lavoro precarie e la mancanza di sicurezza economica per milioni di persone. Dobbiamo riconoscere il valore di ogni lavoro, guardare con gratitudine a tutte le categorie che rappresentano il sostegno e il motore dell’economia del nostro Paese, ma altrettanto abbiamo il compito di riaffermare l’importanza di garantire dignità e sicurezza a tutti i lavoratori.

Oggi, più che mai, dobbiamo impegnarci per costruire un futuro del lavoro più equo e sostenibile. Questo significa investire nelle persone, nell’istruzione e nella formazione professionale, garantendo opportunità di crescita e sviluppo per tutti. Significa anche adottare politiche che promuovano la parità di genere sul luogo di lavoro e contrastino la discriminazione in tutte le sue forme.

Inoltre, dobbiamo affrontare le sfide emergenti legate all’automazione e all’intelligenza artificiale, assicurandoci che queste trasformazioni non lascino nessuno indietro. Ciò richiede una leadership visionaria da parte dei governi, delle imprese e delle organizzazioni della società civile per garantire che il progresso tecnologico vada di pari passo con il benessere umano.

In questo Primo Maggio, ci uniamo alla comunità globale nel celebrare i lavoratori e nel rinnovare il nostro impegno per un futuro del lavoro più giusto, inclusivo, sostenibile e accessibile alle nuove generazioni. Siamo convinti che solo lavorando insieme possiamo costruire un mondo in cui ogni persona abbia la possibilità di realizzare il proprio potenziale e di vivere una vita dignitosa e appagante.