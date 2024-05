NewTuscia – VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA – Partirà sabato prossimo, da Villa San Giovanni in Tuscia, la terza edizione della kermesse “Tuscia in Fiore”.

In programma, tra l’altro, la mostra fotografica: “Le Im magini della mia Terra“, con 60 scatti che raccontano la Tuscia con i suoi borghi, i paesaggi, la storia, l’architettura, le tradizioni, il folclore, la cultura e, perché no, l’enogastronomia, curata dal Gruppo Fotografico F8.

Dodici autori con sessanta immagini, suddivise in tre mostre da venti immagini ciascuna, quante sono le date di “Tuscia in Fiore” 2024, che saranno riunite in occasione dell’ultima tappa, fissata per il 24 e il 25 maggio a Marta.

Sabato e domenica prossimi, 4 e 5 maggio, esporranno: Antonella Tonnicchi, Ernesto Spaziani, Salvatore De Mitri e Maurizio Di Giovancarlo.

Per il secondo appuntamento, 11 e 12 maggio, a ospitare Tuscia in Fiore saranno i borghi di Onano e Latera, che vedranno l’esposizione di Giuseppina Natale, Aurelio Sidoti, Ornella Banco e Claudio Sarti.

Bassano in Teverina sarà la terza tappa con l’esposizione fotografica di Claudio Polvanesi, Ludovico Ciprini, Mirella Meschini ed Maria Olimpia Orsalini.

Gran finale, come si è detto, a Marta sabato 25 e domenica 26 dove saranno esposte tutte le 60 immagini nella Sala Consigliare del Comune, con una visone completa degli scatti della Tuscia “vista” dal gruppo fotografico F8 .