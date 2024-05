NewTuscia – VITERBO – Saluto con grande soddisfazione e con altrettanto orgoglio la candidatura di Antonella Sberna alle prossime elezioni europee.

Consigliere comunale a Viterbo, ex assessore, membro del coordinamento provinciale, impegnata in politica da sempre, Antonella rappresenterà la comunità di FDI della Tuscia nella lista della circoscrizione Centro alla prossima scadenza elettorale dell’8 e 9 giugno.

Un risultato straordinario, tutt’altro che scontato, conquistato sul campo da Antonella con il lavoro compiuto nel corso degli anni, con una attenzione particolare alle politiche sociali e culturali della città di Viterbo e della sua provincia.

Una lunga esperienza, anche professionale, che sono certo Antonella metterà a disposizione dei cittadini della Tuscia con lo spirito di sempre: sorridente, disponibile e competente.

A lei, e a tutti noi, gli auguri di buon lavoro e di una bella campagna elettorale: concreta e attenta ai problemi, pronta a cogliere tutte le opportunità utili per la crescita del nostro territorio.

Massimo Giampieri, coordinatore provinciale Fratelli d’Italia Viterbo

—

Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni ad Antonella Sberna per la sua candidatura alle elezioni del Parlamento europeo del prossimo 8 e 9 giugno.



Questa candidatura è motivo di grande orgoglio per il circolo di FDI Viterbo e rappresenta un riconoscimento importante per l’intera provincia.

Fratelli d’Italia Viterbo sarà al fianco di Antonella con il massimo impegno e entusiasmo, lavorando insieme per raggiungere un esito storico.

Per questi motivi supporteremo Antonella Sberna con il massimo dell’impegno e dell’entusiasmo convinti che la sua competenza e dedizione che ha dimostrato negli anni porteranno a un risultato di successo.

Luigi Maria Buzzi, coordinatore circolo Fratelli d’Italia Viterbo