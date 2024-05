NewTuscia – VITERBO – “Desiderio rivolgere i miei auguri di benvenuto e di buon lavoro al neo Questore di Viterbo, Luigi Silipo che prende il posto di Fausto Vinci che dal 2022 ha svolto con grande senso dello Stato, passione e contatto diretto con i cittadini il suo ruolo al servizio della Provincia di Viterbo, a cui va il mio ringraziamento”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni.

“Sono certo -prosegue- che il Questore Silipo saprà farsi apprezzare dai cittadini viterbesi e dalle comunità territoriali grazie alla sua alta professionalità e competenza che sono sinonimi di affidabilità e di umanità che, in un periodo segnato da forti tensioni, sono necessari per governare la sicurezza della città. Ancora auguri per il nuovo ruolo e benvenuto a Viterbo”, conclude Battistoni.