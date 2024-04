NewTuscia – VITERBO – Si comunica che, domani 1 maggio, festivo infrasettimanale, il servizio di ritiro rifiuti porta a porta sarà garantito nelle seguenti zone e con le seguenti modalità:

Zona A – CS Centro Storico:

– raccolta antimeridiana organico per le sole utenze non domestiche del settore ristorazione;

– raccolta pomeridiana della frazione imballaggi in cartone per le sole utenze non domestiche (ad eccezione di via Saffi e delle altre vie interessate dalla manifestazione San Pellegrino in Fiore indicate nell’ordinanza sindacale n. 22 del 30-4-2024, la cui raccolta sarà antimeridiana);

– raccolta pomeridiana della frazione imballaggi in vetro per le sole utenze non domestiche (ad eccezione di via Saffi e delle altre vie interessate dalla manifestazione San Pellegrino in Fiore indicate nell’ordinanza sindacale n. 22 del 30-4-2024, la cui raccolta sarà antimeridiana).

Le utenze domestiche, non domestiche, comprese quelle del settore ristorazione di via Saffi e delle altre vie interessate dalla manifestazione San Pellegrino in Fiore, ovvero piazza Cappella, piazza del Gesù, via del Gesù, piazza della Morte, piazza Don Mario Gargiuli, piazza San Carluccio, piazza San Lorenzo, piazza San Pellegrino, piazza Scacciaricci, via Annio, via Cardinal La Fontaine, via Chigi, via dei Pellegrini, via del Ganfione, via del Ginnasio, via delle Fabbriche, via Fattungheri, via Macel Maggiore, via Pietra del Pesce, via Ponte di Paradosso, via Romanelli, via S. Leonardo, via San Maria Nuova, via San Lorenzo, piazza San Lorenzo, via San Pellegrino, piazza San Pellegrino, via San Pietro, via San Vito, via Santa Maria Egiziaca, via Valle Cupa, via Zazzera, via San Tommaso, via Borgolungo, via delle Conce, dovranno esporre i propri rifiuti dalle ore 22 di questa sera (e fino alle ore 5) per le sole frazioni di rifiuto previste per domani 1 maggio (come sopra indicate), in quanto la raccolta, nelle suddette vie del centro storico, sarà antimeridiana.

– Zona B1:

– Raccolta antimeridiana degli imballaggi in vetro per tutte le utenze domestiche e non domestiche;



– Zona B2:

– Raccolta antimeridiana del secco residuo (cosiddetto rifiuto indifferenziato) per tutte le utenze domestiche e non domestiche;

– Zona B3:

– Raccolta antimeridiana imballaggi in vetro per tutte le utenze domestiche e non domestiche;

– Zona B4:

– Raccolta antimeridiana carta per tutte le utenze domestiche e non domestiche

– Zona C:

regolare effettuazione della raccolta rifiuti presso le isole di prossimità.

Il centro comunale di raccolta (via Lucca – Grotte Santo Stefano) domani 1 maggio resterà chiuso. Chiusi gli uffici di Viterbo Ambiente. Per consultazione suddivisione zone https://viterboambiente.net/pagine/calendari-viterbo

I dettagli dell’ordinanza sindacale n. 22 del 30-4-2024 con le variazioni dell’orario di esposizione dei rifiuti nel periodo 1-5 maggio 2024 per le vie interessate dalla manifestazione San Pellegrino in Fiore, saranno comunicati con apposita ulteriore nota.

Per ulteriori informazioni www.viterboambiente.net .