NewTuscia – VITERBO – Scatta la ventottesima puntata ufficiale della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti”. Giovedì 2 maggio alle 21, su TeleOrte (Dtt 77 Umbria, visibile anche nelle province di Viterbo e Rieti) e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sulla pagina https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti?locale=it_IT e sul circuito LNSF

con il format di approfondimento della trasmissione televisiva più vista della provincia di Viterbo che va in onda in tutto il Lazio e l’Umbria ed è visibile online in tutta Italia.

A condurre Gaetano Alaimo. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

La puntata avrà il titolo “Speciale Primo Maggio e lavoro nella Tuscia” e parlerà come tema principale del Primo Maggio e della Festa del lavoro. Saranno in studio i segretari confederali provinciali di Viterbo della Uil Giancarlo Turchetti e della Cisl Elisa Durantini, mentre la segretaria della Cgil Elisa Pomante sarà intervistata telefonicamente.

Sullo stesso tema ci sarà l’approfondimento di Stefano Stefanini.

Si parlerà ancora di economia con la vicepresidente di Confagricoltura Viterbo-Rieti Bettina Sabatini che tratterà dell’attualità del mondo agricolo e parlerà di una produzione di eccellenza del nostro territorio.

L’ampia seconda parte culturale si aprirà con “Le interviste di Miranda”, a cura di Miranda Bocci, che questa settimana intervista la scrittrice Rosella Lisoni, autrice del libro “Pier Paolo Pasolini, un’anima divisa in due. L’arte di essere diverso”.

Seguirà il reportage di Arianna Cigni sui Natali di Roma edizione 2024.

Per la parte rubriche torna “Retrottanta” di Carlo Cozzi: questa puntata sarà protagonista il 1983. Quindi “Missione bellezza” a cura di Veronica Gezzi e tornano le inviate di Luce Nuova sui fatti sul tema degli influencer e della loro vita con le interviste alla gente comune di Barbara Puccini e Sonia Bernardini.

Il format é settimanale con l’approfondimento di temi d’attualità, interviste in studio e rubriche tematiche. “Luce Nuova sui fatti” sarà visibile in tutto il Lazio e l’Umbria mediante le emittenti TeleOrte sul Dtt 77 Umbria e visibile anche nella province di Viterbo e Rieti e su La Voce Tv (Dtt 188 Lazio) e sono in essere contatti con Radio Roma Television (Dtt 14 Lazio e Dtt 222 Nazionale), con cui collabora già il direttore Gaetano Alaimo, per temi di approfondimento tratti da Luce Nuova sui fatti da proporre sull’emittente romana.

Ogni settimana scopriremo tutti i protagonisti della quarta edizione di “Luce Nuova sui fatti” che si preannuncia sempre più interessante!

Main partner della trasmissione sono Confimprese Viterbo, Veronica Gezzi Permanent Make up e Slurp! gelateria, bar, pizzeria, ristorante ed affittacamere.

