NewTuscia – ORVIETO – Sarà Gabriele Falcioni, virtuoso di corno di cui è fra i massimi solisti ed esperti d’Italia, il musicista protagonista del sesto appuntamento della stagione concertistica “Insieme, nel Segno della Musica”, nata dalla forza propulsiva della collaborazione tra Scuola Comunale di Musica di Orvieto “Adriano Casasole”, Unitre Orvieto e ISAO, in sinergia con il Comune di Orvieto e la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.

Domenica 5 Maggio 2024 alle ore 17, il M° Riccardo Cambri, direttore artistico della rassegna, condurrà presso il Ridotto del Teatro Mancinelli di Orvieto “Musica per la Vita”, incontro-concerto con il M° Falcioni nato dall’amicizia e dalla corrisposta e profonda stima professionale fra i due musicisti che hanno spesso collaborato in varie rassegne (fra quelle recenti, le iniziative cittadine per i festeggiamenti della Solennità del Corpus Domini e l’attività del Festival della Piana del Cavaliere).

Si tratterà di un appuntamento di straordinario interesse culturale durante il quale l’esecuzione di affascinanti brani di repertorio per corno e pianoforte verrà inframezzata da momenti colloquiali e narrativi, che serviranno a conoscere la personalità artistica di Falcioni, frutto di un percorso educativo e didattico disciplinato da una rara attitudine allo studio.

Gli aneddoti e i racconti musicali dei Maestri Cambri e Falcioni permetteranno agli spettatori di entrare, presi delicatamente per mano, nella dimensione musicale classica, vero e proprio universo parallelo costituito da emozioni, sensazioni e sensibilità oltre l’ordinario, dove sfumature impercettibili assumono rilevanze sostanziali.

Date le dimensioni del Ridotto del Mancinelli, i posti saranno limitati: ingresso libero con prenotazione obbligatoria ai numeri 3392619440 e 3387323884 (anche WhatsApp) e alla email musicaorvieto@gmail.com