"Piuttosto che lanciarsi in ironie strumentali, il segretario della UIL dovrebbe occuparsi dei lavoratori e del reddito degli agricoltori, se capace di farlo. Invece di parlare a sproposito sul prezzo dell'olio per attaccare strumentalmente il ministro Lollobrigida, cerchi di approfondire e ascoltare chi in quel settore lavora e da lì trae il proprio sostentamento.

L’atteggiamento di Bombardieri, che vestendo i panni del pessimo comico ha denotato una gravissima mancanza di rispetto istituzionale nei confronti di un ministro della Repubblica italiana, mostra una distanza notevole da chi dovrebbe rappresentare, perché da troppo tempo seduto su una comoda poltrona alla guida di un sindacato.

Da chi a parole dice di voler difendere il mondo del lavoro, ci saremmo aspettati suggerimenti e proposte, non frasi che dimostrano la completa ignoranza sul comparto e sull’impegno e costi necessari per produrre un’ottima bottiglia di olio, uno dei prodotti più imitati al mondo e del quale è riconosciuta la qualità ben oltre i confini della nostra Italia. Bombardieri chieda scusa”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.