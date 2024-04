NewTuscia – NARNI – Si appresta a entrare nel vivo la Corsa all’Anello di Narni che nei prossimi giorni di questa 56esima edizione vedrà protagonisti alcuni degli eventi clou in onore del patrono San Giovenale. Non solo, il lungo fine settimana sarà anche occasione per promuovere e valorizzare i luoghi medievali italiani e delle loro rievocazioni, passando attraverso la presentazione della Guida di Repubblica “Umbria in piazza” e l’appuntamento con “Medieval Italy”.

Primo ad andare in scena “De cereis et palii offerendi” (2 maggio alle 21.30). La suggestiva luminaria partirà da palazzo Comunale e vedrà sfilare al chiarore delle fiaccole autorità comunali e pontificie, corporazioni, nobili e magistrature cittadine dei castelli, fino al Duomo di Narni. Il corteo recherà un grande cero che sarà consegnato al vescovo in segno di rispetto e devozione al Santo.

Altro appuntamento molto sentito per i cittadini, ma anche dai turisti che il giorno del Santo patrono accorrono in città per condividere questo momento ampiamente partecipato, è la Solenne celebrazione Eucaristica e processione in onore di San Giovenale (3 maggio alle 10.30), celebrata in cattedrale dal vescovo della diocesi di Terni, Narni, Amelia monsignor Francesco Antonio Soddu. Al termine della funzione religiosa, dal Duomo partirà la tradizionale processione che attraverserà le vie cittadine con il busto di San Giovenale. A partecipare saranno fedeli, autorità cittadine, esponenti della chiesa e delegazioni dei terzieri in costume trecentesco, precedute dai musici.

A seguire, alle 17, prenderà il via uno dei momenti più attesi della rievocazione storica, “De Anulo Argenteo Currendo”, Corsa all’Anello storica che vedrà sfidarsi i cavalieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria. Negli antichi Statuti del 1371 il “de anulo argenteo currendo” era indicato come il palio più importante e ambito, riservato ai migliori cavalieri del territorio che dovevano infilare un anello d’argento “super aurato” del valore di cento soldi cortonesi acquistato congiuntamente al palio con i soldi dovuti dalla comunità Ebraica. Nel 2023 a vincere è stato Luca Paterni del Terziere Fraporta.

IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Giovedì 2 maggio si inizia alle 16 in Cattedrale “San Giovenale: quale biografia? E una novità sul beato Orso di S. Cassiano”, conferenza a cura del professor Edoardo D’Angelo, a seguire dibattito con i presenti.

Alle 18.30 nell’atrio di palazzo Comunale “Mi ricordo” appuntamento che vedrà ospiti i personaggi che hanno fatto la storia della Festa. “Le compagnie teatrali” talk show, conduce Mauro Pacelli, interviene Diego Diomedi (giornalista e critico enogastronomico), segue degustazione prodotti tipici umbri.

Alle 21.30 in Cattedrale “De Cereis et Palii Offerendi”. A seguir, alla mezzanotte “Acali de San Giovenale”, inno goliardico dei contradaioli

Venerdì 3 maggio alle 10.30 in Cattedrale prenderà il via la “Solenne celebrazione Eucaristica”, seguita dalla Processione in onore del Santo Patrono Giovenale lungo le vie della città.

Alle 17 in piazza dei Priori “De Anulo Argenteo Currendo”

Alle 19.30 e alle 22 lungo le vie della città “Magma”, da un’idea di Turi Scandura, musicista, liutaio e artista poliedrico specializzato nelle arti di strada (teatro, giocoleria, fuoco, trampoli) e nella scherma storica. La compagnia realizza spettacoli rievocativi dal chiaro valore storico con sorprendenti esibizioni e danze con il fuoco, trampoli, combattimenti scenici, sonetti, poesie, musiche selezionate da manoscritti del repertorio medievale e pièce teatrali tratte dalla letteratura e dal teatro medievale.

Alle 21 in piazza Pozzo della Comunità “La leggenda di Melusina”, spettacolo di danze storiche a cura del gruppo “Danzar cortese” del terziere Mezule

Sabato 4 maggio alle 11 tra il chiostro Sant’Agostino, via dei Nobili, la Loggia dei Priori e piazza dei Priori “La fucina delle arti e dei mestieri” mercato medievale teatralizzato e accampamento. Il chiostro sarà animato da danze medievali, giochi e laboratori per bambini con la Compagnia Medievale di Todi

Alle 15.30 lungo le vie della città “Histriones Carbij”, spettacolo musicale itinerante

Alle 16 nell’atrio di palazzo Comunale presentazione della Guida di Repubblica “Umbria in piazza”, presentazione a cura della giornalista Mariapia Fanciulli, intervengono Lorenzo Lucarelli (sindaco di Narni), Federico Montesi (presidente associazione Corsa all’Anello), Emiliano Luciani (responsabile della comunicazione e pubbliche relazioni), modera Luka Kenno (associazione Corsa all’Anello).

Sempre alle 16 ma al Museo MultiMedievale “La città e il Medioevo”, premiazione del concorso di scrittura creativa medievale

Alle 16.15 nell’auditorium Bortolotti del complesso San Domenico presentazione di “Elogio della consunzione epica – Epistolario mitologico” (Gambini Editore), libro di Valentina Rapaccini, introduce Antonio Fresa.

Alle 17 in piazza Pozzo della Comunità “Navigatori, mercanti e pellegrini in viaggio alla scoperta della Terra nel Medioevo – Premio Ninny Tenuzzo”, premiazione dell’ottava edizione del concorso di disegno riservato alle scuole secondarie di primo grado, a cura del Terziere Mezule

Alle 18 nell’auditorium Bortolotti del complesso San Domenico “Medieval Italy: la rete delle città medievali d’Italia – Roadshow”, progetto di promozione e valorizzazione dei luoghi medievali italiani e delle loro rievocazioni storiche.

Alle 21.30 in piazza Galeotto Marzio “L’insurrezione”, spettacolo del gruppo Sbandieratori Città di Narni che presenterà il secondo capitolo dell’onirico spettacolo “Il sogno di Guglielmo”, evento realizzato, sempre nella stessa location, nel 1997.

In scena: Il protagonista è l’Alfiere Guglielmo che, grazie al suo impegno, riesce ad elevare la popolazione narnese, mostrando loro il suo “sogno” e contrastando il male che li minacciava. Lo spettacolo avrà l’obiettivo finale di trasmettere sensazioni ed emozioni uniche con l’impiego di figuranti e “sbandier-attori” nonché trampolieri, mangiafuoco e giochi di luci

Domenica 5 maggio alle 11 tra il chiostro Sant’Agostino, via dei Nobili, la Loggia dei Priori e piazza dei Priori “La fucina delle arti e dei mestieri” Mercato medievale teatralizzato e accampamento. Il chiostro sarà animato da danze medievali, giochi e laboratori per bambini con la Compagnia Medievale di Todi

A partire dalle 15 al Campo de li giochi prove ufficiali Corsa all’Anello: sei prove per ogni terziere, tre minuti per ciascun binomio. (L’orario potrebbe subire delle variazioni in base alle condizioni metereologiche e organizzative).

Alle 15.30 lungo le vie della città “Histriones Carbij”, spettacolo musicale itinerante.

Alle 16.30 in sala Consiliare “Le compagnie di ventura: il convegno di Narni e le nuove acquisizioni”, conferenza di Duccio Balestracci con Paolo Pellegrini, interviene Flora Scaia. Evento in collaborazione con il Centro Studi Storici

Alle 17.30 in piazza Ivo Germani e in piazza XIII Giugno “Lo danzar co li jullari”, spettacolo itinerante del gruppo Danza Walpurgis e del gruppo Giornata Medievale del Terziere Santa Maria.

Alle 17.45 al Museo MultiMedievale “Pow! Un’avanguardia che anticipò l’innovazione digitale nella Narni degli anni Ottanta”, talk a cura di Carlo Infante.

Alle 21.30 al chiostro di Sant’Agostino “Ferro e Fuoco: vita e battaglie in un accampamento medievale”, spettacolo di combattimenti scenici ambientato in un accampamento medievale, presentato dalla Compagnia De La Fiera del Terziere Santa Maria

L’App – Scaricabile sia da Apple store che da Play store Android l’app Corsa all’Anello, utile per rimanere aggiornati in tempo reale sul programma (anche in caso di variazioni), info e prenotazioni per quanto riguarda le osterie dei tre Terzieri, mobilità e parcheggi.

Biglietti per la Corsa all’Anello del 12 maggio in prevendita su circuito VivaTicket.

La Corsa all’Anello 2024 è promossa dall’omonima associazione, con il sostegno e il patrocinio della Comunità Europea, di Enit Spa, della Regione Umbria, della Provincia di Terni, del Comune di Narni, della Fondazione Cassa di risparmio di Terni e Narni, della Camera di Commercio dell’Umbria.

Tutto le informazioni e il programma dettagliato sul sito ufficiale www.corsallanello.it