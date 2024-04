NewTuscia – VIETRBO – A nome mio personale e dell’intera amministrazione provinciale di Viterbo, intendo rivolgere un sincero ringraziamento al Questore Fausto Vinci per l’eccellente lavoro svolto nella Tuscia.

Attento e sensibile verso le istanze del viterbese, il Questore Vinci ha dimostrato una grande disponibilità verso i cittadini, professionalità e presenza sul territorio.

Ho avuto il piacere di conoscere approfonditamente il Questore Vinci nelle varie occasioni e appuntamenti di carattere istituzionale che ci hanno visti coinvolti: in lui ho trovato una persona sincera, un vero uomo delle istituzioni e servitore della Repubblica. Non solo. Del Questore Vinci ho apprezzato anche la grande disponibilità a incontrare i giovani nelle scuole e a dialogare con loro per diffondere la cultura della legalità.

Nel ringraziare il Questore Vinci per quanto fatto a Viterbo e Provincia, porgo a lui i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico ottenuto a Latina. Non ho dubbi che conseguirà eccellenti risultati anche nella Provincia di Latina.

Allo stesso tempo, rivolgo il benvenuto nella Tuscia al nuovo Questore di Viterbo Luigi Silipo. A lui confermo la piena disponibilità della Provincia di Viterbo a collaborare costruttivamente per il bene del territorio.

Alessandro Romoli

Presidente della Provincia di Viterbo