Stefano Stefanini

NewTuscia – GRADOLI – Vignanello e Gradoli sono pronti ad accogliere il Quarto Workshop Internazionale del progetto WASTE – Working for a Society Through Environment, che avrà luogo a partire dal 2 maggio prossimo.

Il progetto, finanziato dal Programma CERV della Commissione Europea, si propone di promuovere l’engagement e la partecipazione delle persone, affrontando una delle sfide più urgenti del nostro tempo: la gestione dei rifiuti.

A guidare il progetto come Capofila è il Comune di Jabłonna (Polonia), gemellato con il Comune di Vignanello.

Il titolo dell’evento, “How to effectively engage citizens in waste management” (Come coinvolgere efficacemente le persone nella gestione dei rifiuti), sottolinea l’importanza di rendere le comunità parte attiva nel processo di gestione dei rifiuti.

L’obiettivo ambizioso è quello di raggiungere lo zero rifiuti, e per farlo, il contributo di ciascun individuo è fondamentale.

Il workshop sarà un’occasione per scambiare buone pratiche e proporre soluzioni comuni alla partecipazione civica nella gestione dei rifiuti.

Delegati e delegati provenienti da 8 Paesi Europei condivideranno le loro esperienze e potranno apprendere dalle pratiche adottate in Polonia, Malta, Lituania, Repubblica Ceca, Lettonia, Finlandia, Cipro e Irlanda.

Una parte essenziale dell’evento sarà la visita presso la locale Isola Ecologica, dove i partecipanti avranno l’opportunità di confrontare e scambiare pratiche di gestione dei rifiuti. Questa attività è parte di una serie di visite già effettuate durante i workshop precedenti, che hanno avuto luogo in diverse località europee.

Un elemento significativo del workshop sarà il contributo degli studenti e delle studentesse del Liceo Artistico Ulderico Midossi di Vignanello, che organizzeranno un laboratorio artistico dal titolo “Log in…don’t W.A.S.T.E. time” (Accedi… non sprecare tempo). Questa iniziativa mira a sensibilizzare i partecipanti attraverso l’arte e la creatività.

L’organizzazione dell’evento è resa possibile grazie alla collaborazione attiva del Comune di Vignanello, della Pro Loco locale e delle ragazze e dei ragazzi del Servizio Civile. La partecipazione e il supporto della comunità sono elementi fondamentali per il successo di iniziative come questa.

Domenica 5 maggio, il workshop si sposterà a Gradoli, dove i delegati e le delegate saranno accolti per un secondo evento dal titolo “Less WASTE” (Meno Rifiuti). Qui si presenteranno e si condivideranno buone pratiche locali, in un clima di scambio di idee ed iniziative.

L’evento promette di essere un’importante occasione di scambio, cooperazione e apprendimento, contribuendo a promuovere una maggiore consapevolezza e azione nella gestione sostenibile dei rifiuti a livello dei cittadini d’Europa.