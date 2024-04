NewTuscia – ANGUILLARA SABAZIA – Si è tenuta sabato 27 aprile l’inaugurazione della nuova sede della “Farmacia dell’Elce”, sita in via di Tragliatella Km 4,600, angolo via Casal Sant’Angelo.

Si tratta di una grande novità per il territorio nell’hinterland di Roma Nord, in una zona di grande flusso, facilmente raggiungibile anche dai quartieri di Roma, con i mezzi Atac, con la vicina fermata della linea 030. Il nuovo locale sarà servito anche da un comodo parcheggio.

Al taglio del nastro ha partecipato il sindaco di Anguillara Sabazia, avv. Angelo Pizzigallo, secondo cui “la nuova farmacia rappresenta un’importante opportunità per la riqualificazione generale di un’area nella zona periferica del territorio anguillarino, che con grande lungimiranza, il dott. Carlo Maria Bevilacqua ha deciso di cogliere. Un locale moderno, con spazi pensati per soddisfare le esigenze della cittadinanza”.

Misurazione della pressione e della saturazione dell’ossigeno, ECG con refertazione, holter pressorio e cardiaco e misurazione di glicemia e colesterolo sono solo alcuni tra i servizi offerti dalla nuova sede.

“L’idea è quella di garantire ai cittadini una farmacia all’avanguardia e al passo con i tempi a ulteriore conferma della grande attenzione rivolta ai cittadini – ha dichiarato il proprietario della Farmacia dell’Elce, dott. Carlo Maria Bevilacqua – Siamo contenti di essere arrivati in tempi rapidi a inaugurare questo nuovo servizio, un presidio di salute ma anche di sicurezza, di relazione fra le persone. Ed eccoci qua, in tempi davvero brevi. Ringrazio il Sindaco Pizzigallo e gli uffici dell’amministrazione di Anguillara Sabazia, per avermi supportato nell’iniziativa. Grazie a chi ha lavorato per arrivare qui oggi, per me è una grande soddisfazione”.

“Con il nuovo locale ci poniamo l’obiettivo di migliorare il servizio che la Farmacia dell’Elce offrirà ai suoi clienti – spiega il proprietario dott. Carlo Maria Bevilacqua – diventando un punto di riferimento per l’intero territorio anguillarino e per i quartieri che ricadono nel comune di Roma, come la zona Tragliatella, incrementiamo la disponibilità di articoli e magazzino, i servizi e le consulenze che rendono la nostra farmacia un punto di riferimento a 360 gradi per tutti”.

La Farmacia dell’Elce manterrà invariati i servizi e gli orari di apertura che resteranno i seguenti: dal lunedì al sabato dalle 08.30 alle 20.30 e la domenica dalle 9.00 alle 13:00.

Farmacia dell’Elce

Dott. Carlo Maria Bevilacqua

Ci prendiamo cura della tua salute