NewTuscia – VITERBO – Il Comune di Viterbo, il prossimo 7 maggio, giornata individuata per la bonifica dell’ordigno bellico rinvenuto in via Alcide De Gasperi, attraverso il coordinamento del consigliere comunale delegato al benessere animale Francesco Buzzi, propone due iniziative rivolte a tutte le persone che hanno animali al seguito. Iniziative possibili grazie alla disponibilità di due strutture e di alcuni operatori del territorio.

Si tratta di Agriland, realtà che si è resa disponibile per accogliere presso il parco agricolo di strada Ponte Sodo proprietari e animali domestici di ogni genere, e del centro cinofilo sportivo Il Bullicame, situato su strada Tuscanese, adibito all’educazione e allo sgambamento dei cani, che per l’occasione metterà a disposizione il proprio campo a tutti gli amici cinofili; dalle ore 8 inoltre saranno presenti anche gli educatori dell’associazione Il Branco e Cavallara, coordinati da Sergio Maria Stefani, da tutti conosciuto come Mr. Wolf, che gratuitamente insegneranno nuovi giochi adatti a tutti i cani.

Per agevolare gli organizzatori nell’accoglienza è gradita la prenotazione telefonando o messaggiando tramite whatsapp ai seguenti contatti e referenti: Tonino per C.C.S. Bullicame 338 6086751 – Chiara per Agriland 347 5061061.