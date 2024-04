NewTuscia – VENEZIA- Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 28 Aprile 2024, una data storica per Venezia: la visita di papa Francesco! Un appuntamento imperdibile per cui mi sono procurato in tempo il pass ed ho fatto parte di quella moltitudine di 10mila che hanno assiepato i settori di piazza San Marco per assistere alla messa di Papa Francesco e per vederlo passare ad impartire la sua benedizione alla folla. Non ho potuto ovviamente fare a meno di cogliere l’occasione per fotografare di persona le bellezze d’arte dove mio nonno paterno, l’artista viterbese Grisostomo Benedetto De Alexandris, ha lasciato la sua impronta: il blocco scultoreo denominato “l’ebbrezza di Noè” che adorna un angolo del Palazzo Ducale e la loggia del Sansovino in piazza San Marco.

Articolo ricavato dalla pagina “Cronaca di Viterbo” del quotidiano “Il Tempo” del 30 Agosto 1955 che pubblica l’opera d’arte la statua di Santa Rosa di mio padre Aldo Bruno De Alexandris. Significativo il paragrafo in cui mio padre si è formato “attraverso tutta una vita di pratica e di studio sotto la guida di suo padre”, del quale è ricordato “il restauro della Loggia del Sansovino” ai piedi del campanile di San Marco. (Da evidenziare alcune “imprecisioni di stampa” in questo articolo: De Alessandris anziché De Alexandris, il primo nome di mio padre era Aldo mentre Bruno era il secondo nome, anche se a Viterbo era conosciuto come Bruno; infine “San Savino” anziché Sansovino. Jacopo Sansovino, al secolo Jacopo Tatti detto il Sansovino, uno dei più grandi architetti e scultori del Cinquecento. Il Sansovino fu il progettista e scultore della loggia che a Venezia porta il suo nome). Mio nonno, dalla narrazione di mio padre, oltre che restauratore fungeva anche da direttore delle maestranze impegnate nei lavori di restauro della loggia del Sansovino.

Ogni volta che attraversavamo il ponte della paglia mio padre mi ricordava sempre che “l’ebbrezza di Noé” fu rifatta da mio nonno in quanto l’originale si era irrimediabilmente deteriorato.

Non ho fatto in tempo a conoscere mio nonno in quanto mio padre era il suo 14° e ultimogenito e mio padre aveva già 37 anni alla mia nascita. Rimane in me un po’ il rammarico per non aver conosciuto un famigliare e un artista di così sommo valore, spero di riuscire a tagliare il traguardo di un suo riconoscimento pubblico affinché quanto ha lasciato abbia il suo giusto premio.