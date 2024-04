NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Una vittoria fondamentale per la squadra CRC/URL che al Moretti Della Marta è partita subito col piede giusto.

Il primo tempo infatti si è chiuso con il punteggio di 14-0. Inizio folgorante per i giovani rugbisti, che nel secondo tempo hanno patito il ritorno della compagine ospite, brava a portarsi sul 19-14. A questo punto i tecnici hanno strigliato i ragazzi e dato delle indicazioni determinanti per la parte conclusiva dell’incontro.

I padroni di casa hanno raccolto le idee, messo in campo tutti i migliori valori per ribaltare il punteggio e realizzare la meta del vantaggio, che fissa il risultato sul 21-19 definitivo. Negli ultimi dieci minuti i viterbesi attaccano, ma senza trovare varchi per la perfetta fase difensiva in controllo del CRC/URL.

“Nel primo tempo non abbiamo rischiato nulla, siamo stati concentrati e sul pezzo – spiega lo staff tecnico – Nel secondo tempo ci aspettavamo la reazione del Viterbo, ci siamo un attimo disuniti e loro sono stati bravi ad approfittarne. La squadra però non si è pianta addosso ed è riuscita e replicare alla grande. Nel finale siamo stati attenti e ordinati, non abbiamo commesso alcun fallo, rischiando zero”.

Si accennava alle nuove sfide, perché adesso la UNDER 16 CRC/URL da vincente del girone disputerà lo scontro con l’Olbia, vincitrice del girone sardo, il 5 maggio a Civitavecchia e il 19 a Olbia. Non solo, si terrà anche la finale regionale con la squadra che ha vinto il girone 2. Il 26 maggio sfida contro l’Ostia in campo neutro.

Photog: a cura di Christian Farinelli