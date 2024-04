NewTuscia – VITERBO – Il settore giovanile della ASD Real Azzurra Etruria schiererà nella stagione calcistica 2024-2025 quattro formazioni nella competizione regionale (obiettivo onestamente centrato da pochissime società viterbesi).

L’ufficializzazione con la vittoria Campionato dell’Under 16 provinciale del binomio tecnico Gianfranco Montagnoli-Fabrizio Dottarelli che superando a domicilio per 3-0 l’ASD Fabrica calcio giovanile (in rete Dragos Nechitoae, Filippo Paolini, Federico El Khatib) renderà del tutto una sorta di amichevole la trasferta di sabato pomeriggio alle ore 15.00 sul terreno di un Calcio Tuscia srl quart’ultimo in classifica.

Amplissime sperimentazioni per tutte le Categorie regionali che hanno raggiunto la salvezza già prima della pausa pasquale. Nella Categoria Under 17 i ragazzi di coach Andrea Colonnelli superano per 2-1 l’ASD Pol Faul Cimini srl (doppietta di Gabriele Cantucci) e planano sul decimo posto in classifica che con due gare ancora da disputare potrebbe trasformarsi in nono. Domenica 05 Maggio alle ore 09.00 trasferta allo Stadio “Le Muracciole A” di Fiumicino per affrontare un ASD Aranova che dopo la sconfitta per 6-0 sul terreno della ASD Totti è settima in classifica. Sconfitta per 2-1 sul campo della Polisportiva Faul Cimini srl (in rete Giuliano Mareschi) la Categoria Under 15 del binomio tecnico Luca Fortuni-Federico Burla, si sistema al sesto posto in classifica. Per giocarci le chances di un eventuale quinto si dovrà ottenere bottino pieno a domicilio Domenica prossima alle ore 10.30 contro un Circolo Canottieri Roma che dopo aver già timbrato il pass-salvezza ha sconfitto 6-2 a domicilio l’Aurelia Antica Aurelio. Sconfitta per 2-1 sul terreno di gioco la Categoria Under 14 chiuderà ufficialmente la stagione al nono posto. Sabato 04 Maggio alle ore 15.00 gara di spessore utilità solo per l’ASD Cesano impegnato nella lotta salvezza.