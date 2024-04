NewTuscia – ROMA – Il Trastevere cade in casa contro la Nocerina nella 33esima giornata del girone G di Serie D ma, complici i risultati arrivati dagli altri campi, festeggia la salvezza aritmetica con un turno di anticipo.

Nel giorno delle cento presenze in maglia amaranto di Emanuele Semprini, omaggiato prima della gara dal vicepresidente Bruno D’Alessio e dal direttore sportivo Flavio Betturri, Stirpe deve fare a meno degli squalificati Crescenzo e Mastropietro. Al loro posto Traditi in mezzo al campo e Baldari in avanti. Campani già certi di un piazzamento playoff ma ancora in corsa per il secondo posto. Pronti, via e Alonzi resiste a Petti sulla destra e prova il diagonale col destro ma trova sulla sua strada Fantoni.

Risposta rossonera con Cardella, che al 7′ calcia fuori di poco col destro. Al 18′ Guida controlla palla al limite dell’area e col mancino coglie in pieno il palo. Al 31′ Guida veste i panni dell’uomo assist, serve Liurni sulla destra, l’attaccante si porta la palla sul destro ma non trova la porta. Al 41′ Guida crossa per Citarella che di testa chiama Semprini al grande intervento. Sul corner successivo, però, il portiere non può nulla sul colpo di testa vincente di Cardella. Il Trastevere accusa il colpo e due minuti dopo capitola ancora: Guida in contropiede lancia Liurni, che entra in area e batte Semprini con un diagonale col destro.

Nella ripresa, al 55′, Guida calcia col destro dal limite, la palla viene respinta di testa da Santovito e arriva sui piedi di Liurni, che al volo calcia alto. Al 57′ blitz offensivo di Giordani, sul rimpallo calcia al volo Massimo che trova l’opposizione del portiere. Tre minuti dopo chance clamorosa per Citarella che, servito da sinistra da Cardella, calcia alto da due passi. Al 74′ ancora un’occasione per Massimo, la cui conclusione trova la testa di Mazzei che si immola per salvare la porta. L’ultima occasione all’83’ con Di Domenicantonio, la cui punizione viene deviata dalla barriera ed esce di poco. Finisce 2-0 allo Stadium, il Trastevere terminerà il suo campionato domenica in casa del Gladiator con la salvezza già in tasca.