NewTuscia – NEPI – mozzafiato con finali arbitrate impeccabilmente dal Giudice di Gara Luciano Santini, dal Direttore di Gara Antonio Puccio, dal Giudice Arbitro Valentino Puccio presso il Circolo ASD Dilettantistica Tennis Club Nepi.

Si laureano campioni della 20° edizione del Torneo di tennis giovanile “Ricordando Andrea” il 4.6 Nicola Lista (Categoria Under 12 maschile 6-1/6-1 al 4NC Matteo Bongarzone), la 4NC Nicole Vergari (Categoria Under 12 femminile 6-1/6-2 a alla pari categoria Asia Maria Fiorucci), il 4.3 Alexandru Malinescu (Categoria Under 16 maschile 6-3/3-6/10-3 sul 4.6 Adriano Bozzo), la 4.5 Gioia Pancianeschi (Categoria Under 16 femminile 6-4/6-3 sulla 4NC Maria Giulia Vallati), la 4NC Veronica Tata (Categoria Under 18 femminile (6-4/6-1 alla 4NC Benedetta Biani). Toccante e bella la premiazione per ricordare Andrea Dell’Abate alla presenza del Sindaco Franco Vita, della vicesindaca Annalisa Arcangeli, dell’assessora delegata allo Sport Federica De Paolis e dei genitori di Andrea: Augusto ed Ele.