NewTuscia – ROMA – “A mettere in fila tutte le esternazioni scritte e proferite da Vannacci viene fuori una galleria degli orrori. Eppure la schiettezza con cui riesce a fare dichiarazioni raccapriccianti sull’omosessualità, sui diritti delle donne, sul razzismo, sull’aborto, sulle persone diversamente abili, sulla società e sull’educazione ci rende paradossalmente un servizio: Delineare chiaramente il pensiero delle destre. Vannacci ha il pregio di dire senza filtri ciò che è insito nella cultura delle destre senza nascondersi dietro alla semantica edulcorata e cavilli legislativi, come accade per la non applicazione della legge 194”.

Così in una nota il Segretario regionale di Sinistra Italiana Lazio Danilo Cosentino –

“Vannacci parla senza filtri. E le sue affermazioni illuminano a piena luce l’abisso che c’è tra le politiche delle destre e la Sinistra. Per tutti coloro i quali sostengono che destra e sinistra siano la stessa cosa, credo che basti ascoltare, dopo Vannacci, la nostra Marilena Grassadonia ed il suo impegno di una vita per i diritti, Lucio Conte e la sua abnegazione per il supporto umanitario nelle zone di guerra, il dott. Ignazio Marino e la sua persona specchiata, affidabile, progressista, Massimiliano Smeriglio ed il suo impegno europeo per le politiche del lavoro. Per le prossime europee votare Alleanza Verdi Sinistra sarà la scelta naturale per chi crede nella politica del rispetto, dei diritti, della pace, dell’inclusione; contro le ideologie dell’emarginazione, del riarmo, dei privilegi”.