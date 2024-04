NewTuscia – PERUGIA – Verrà presentato domani il programma elettorale della coalizione di centro destra e civici che sostiene la candidatura a sindaco di Margherita Scoccia. La conferenza stampa si terrà lunedì 29 aprile alle 10.30 in via Palermo 100 a Perugia dove si trova la sede del comitato elettorale di Margherita Scoccia. All’incontro con i giornalisti, oltre alla candidata sindaco, parteciperanno rappresentanti dei partiti della coalizione e delle liste civiche.

Sono 23 i temi contenuti nel programma elettorale per il futuro di Perugia. Tra questi ci sono i progetti strategici, la rigenerazione urbana, Perugia al centro, il dialogo e la partecipazione dei cittadini, il green e l’ambiente, il commercio, lo sviluppo economico, il lavoro e le imprese, si parla di trasporti ma anche di sicurezza e bilancio comunale, di piano strade e manutenzioni, oltre che di giovani, scuole e sport, per arrivare ai temi del sociale e della parità di genere, passando dalla cultura e l’università fino al turismo, al marketing e alla comunicazione istituzionale.

«La mia idea futura di Perugia è contemporanea, sicura, inclusiva, green, ancor più connessa e digitale, una città sempre capace di guardare avanti – sono le parole di Margherita Scoccia -. Il nostro è un programma elettorale che porta con sé una visione ben precisa della città, da sviluppare attraverso una serie di proposte e di progetti molto concreti che non trovano il tempo di perdersi in parole vuote caratterizzate da retorica e ideologia. Ho lavorato duramente in questi cinque anni da assessore all’Urbanistica – spiega Scoccia – l’amministrazione ha reso realtà investimenti per centinaia di milioni di euro che il prossimo sindaco di Perugia dovrà avere la competenza e la preparazione di saper gestire, altrimenti i danni per la città saranno irreparabili. È stato fatto tanto, tantissimo, molto però c’è ancora da fare per il bene di Perugia e nessuno dei componenti della nostra grande squadra ha intenzione di accontentarsi».