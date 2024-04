NewTuscia – ROMA – “Il Piano Mattei rappresenta una strategia fondamentale per il futuro non solo dell’Africa ma dell’Italia e dell’Europa. Un modello virtuoso di collaborazione che guarda alla crescita del continente africano, non in un’ottica di assistenzialismo ma di formazione in ogni settore. Una intuizione di Enrico Mattei sapientemente ripresa dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e che questa maggioranza di centrodestra vuole proseguire, come è stato ben ribadito anche nel panel ‘Modello Piano Mattei’, che si è tenuto oggi a Pescara nel corso della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Giorgio Salvitti.

“Europa e Africa devono sviluppare attività comuni e crescere insieme, compensando le criticità dell’uno e dell’altro. Dobbiamo mettere a disposizione tecnologie e formazione per evitare che il cibo venga ancora usato come arma e il lavoro come un ricatto per espellere donne e uomini dalle proprie case e dalla propria terra, favorendo anche l’immigrazione illegale. Il Presidente Meloni con le intese su agricoltura, acqua, formazione raggiunte con Egitto e Tunisia conferma l’intenso lavoro di raccordo diplomatico del Governo per costruire con le Nazioni del continente africano una cooperazione paritaria e rispettosa. Per scrivere una pagina tutta nuova, cambiando l’Europa”, conclude Salvitti.