NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Schiacciasassi Vigor ancora fiduciosa di centrare il secondo posto. Servirà che il Bagnoregio faccia punti a Querciaiola e gli aquesiani vincano ad Onano per afferrare un posto al sole nella lista ripescaggi Prima Categoria. Gran protagonista extravittoria Pacifici (poker di reti) seguito a ruota dal gemello del goal Alessio Bedini ( 2 reti). Primo timbro stagionale per Giampaolo Ferlicca e soddisfazione personale per Tommaso Contadini. Standing ovation al 23° per capitano Maico Colonnelli. Pallonetto da eurogoal da centrocampo per il 7-1. Ospiti a segno al 43° del primo tempo su calcio di rigore di Simone Venanzi. Al quarto d’ora del primo tempo Aluisi protesta per un fallo in area da lui reputato da rigore. Il Direttore di gara fa segno di proseguire e lo ammonisce. Esordio stagionale da incorniciare per Maurizio Golini. Due interventi da incorniciare sulle conclusioni di Simone Venanzi.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA (GIRONE A)

VENTICINQUESIMA GIORNATA (SABATO 27 APRILE 2024)

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE – ASD VIRTUS MARTA 10-1

(PRIMO TEMPO 4 – 1)

POLISPORTIVA VIGOR ACQUAPENDENTE: Golini, Ronca, Arbaba (19° st Mencio), Contadini, Lombardelli, Ferlicca, Bambini, Colonnelli, Pacifici, Zammarchi (16° st Sidime), Bedini (25° st Lupi)

A DISPOSIZIONE: Alberelli, Emidi, Galli, Campana

ALLENATORE: Contorni

ASD VIRTUS MARTA: Corini, Pesci, Matta, Tomei, Bracoloni (12° st Bardi), Micarelli (22° st Tiziano Venanzi), Aluisi, Schiada (15° st Bellanova), Simone Venanzi, Bruni

A DISPOSIZIONE: Stefani, Bellanova

ALLENATORE: Natali

ARBITRO: Alessio Lilla Comitato di Viterbo

MARCATORI: 4°pt, 40°pt, 38° st, 40° st Pacifici (PVA), 27° pt 18° st Bedini (PVA), 1° pt Zammarchi (PVA), 13° st Ferlicca (PVA), 23° st Colonnelli (PVA), 44° st Contadini (PVA), 43° pt Simone Venanzi (AVM)

NOTE: Ammonito 18° pt Aluisi (AVM)