NewTuscia – Una doppietta di Gabriele Cantucci nel giro di sette minuti trascina l’Etruria al decimo posto in classifica con possibilità di scalare verso il nono con due gare da disputare . Altissima sperimentazione (12 giocatori su 18 sotto età per i locali) che si fanno protagonisti assieme agli ospiti di una partita divertente e ricca di emozioni. I numeri parlano di una decina di manovre d’attacco a testa ben congeniate dalla due squadre. Che per i locali esaltano tecnicamente Bergagna, Sartucci, Savastano, Biribicchi, Cantucci. E per i rionali Galluzzo, Vignolini, Grasso, Pompei, Membrino. Domenica 5 Maggio alle ore 09.00 per i ragazzi di coach Andrea Colonnelli trasferta allo stadio “Le Muracciole A” di Fiumicino per affrontare una ASD Aranova che dopo la sconfitta per 6-0 sul terreno di gioco della ASD Totti S.S. si accquartiera al settimo posto della graduatoria.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 (GIRONE A)

VENTICINQUESIMA GIORNATA (DOMENICA 28 APRILE 2024)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA – ASD POL FAUL CIMINI SRL 2-1

(PRIMO TEMPO 0 – 0)

ASD REAL AZZURRA ETRURIA: Dubaldo, Arias (30° st Bellavita), Procenesi, Cencini, Sartucci, Bergagna (7° st Cappelloni), Iosif (7° st Franci), Cantucci, Biribicchi (16° st Zucca), Savastano (28° st Natali)

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Giancarlo Jacky Sarachino

ASD POL. FAUL CIMINI SRL: Cipriani, Grasso (29° st Pompei), Menghini, Vignolini, Proietti, Piozzi Giuliani, Bocchetti, Garcia Rodriguez (12° st Serafini), Membrino, Presutti, Galluzzo

A DISPOSIZIONE: De Franceschi

ALLENATORE: Livi

ARBITRO: Francesco Milocco Comitato di Viterbo

MARCATORI: 5° st Grasso (APFC), 38° st e 44° st Cantucci (ARAE)

NOTE: Espulso 40° st Serafini (APFC)