NewTuscia – RONCIGLIONE – Un anno dopo, non cambia il nome nell’albo d’oro della Cimini Race. La granfondo viterbese, alla sua quarta edizione e valida per il circuito Maremma Tosco Laziale, è sempre nel segno di Pierluigi Torelli, che si è confermato sul trono della manifestazione con partenza e arrivo a Ronciglione, dopo 45 km per 1.300 metri di dislivello.

Il portacolori del Team Bike Palombara Sabina ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1h56’28” precedendo i compagni di squadra Matteo Piacentini, staccato di 17” e Luca Chiodi, a 3’02”. Quarta piazza per il corridore della Zero Watt Cicli Montanini Daniele Concordia, a 5’33”, quinto il compagno di colori di quest’ultimo Gianluca Piciucchi con lo stesso tempo.

Fra le donne primato per Maria Zampella (Zero Watt Cicli Montanini) in 3h10’46” davanti a Valentina Giuoli (Donkey Bike Sinalunga) a 8’018”. La gara valeva anche quale campionato regionale Csi, questi coloro che si sono laureati campioni: Filippo Arcangeletti (Team Bike Palombara Sabina/ELISP-M), Daniele Fabretti (Pol.Oriolo/M2), Daniele Di Raimo (Bike Garage Racing Team/M3), Daniele Mancini (Mtb Santa Marinella Cicli Montanini/M4), Ugo De Santis (Lake Bracciano Bike/M5), Gianluca Servi (Team Bike Viterbo 2002/M6), Gioacchino Sforza (Gc Canino/M7), Giovanni Golvelli (Team Bike Palombara Sabina/M8).

Per il Team Bike Viterbo grandi riscontri da parte dei partecipanti per il nuovo percorso e per la professionalità mostrata nella sua gestione, grazie ai volontari e alle associazioni che hanno prestato la loro opera. Un grazie anche alla Provincia di Viterbo e ai Comuni di Ronciglione, Caprarola e Vetralla, oltre alla Riserva Naturale del Lago di Vico e alla Comunità Montana dei Cimini che hanno dato il loro appoggio. Il circuito maremmano tornerà tra un mese, il 26 maggio con la Marathon dei Monti Lucretili.