NewTuscia – NEPI – L’Ecosantagata Civita Castellana perde in casa con l’Unione pallavolo Camaiore e mette a rischio le sue chance di conquistare il terzo posto in classifica del girone F di serie B maschile. I rossoblù si arrendono per 3-2, dopo aver recuperato uno svantaggio iniziale di 2-0.

Partita che comincia nel peggiore dei modi per Civita Castellana, superata da un Camaiore più efficace e concentrato, che si porta addirittura sul 2-0 in proprio favore, aggiudicandosi il primo set 21-25 e il secondo 18-25.

A quel punto arriva la reazione dei rossoblù, che pareggiano il conto con due set vinti rispettivamente 25-21 e 25-13.

Ci si gioca tutto al tie-break e il Camaiore ha la meglio con uno sprint vincente che chiude i giochi 12-15. I toscani si aggiudicano la gara per 2-3.

Con due partite ancora da disputare, l’Ecosantagata Civita Castellana resta quindi al quarto posto in classifica, con 48 punti. Il Grosseto, a quota 50 con una partita in meno, ha la possibilità di allungare in maniera quasi definitiva nella lotta per il terzo posto.

Ecosantagata Civita Castellana – Upc volley 2-3 (21-25; 18-25; 25-21; 25-13; 12-15)