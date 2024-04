Miranda Bocci

NewTuscia – ARLENA DI CASTRO – Quando sembra che tutto tace e fili tutto per il verso giusto i cittadini del ridente paesino amministrato da Cascianelli non hanno pace: ancora cartelle Tari sbagliate! Gli arlenesi, a maggioranza anziani, non si fanno prendere in giro.

La Tari è un tasto dolente per l’amministrazione che non sa più cosa rispondere alle incalzanti domande dei cittadini.

A Natale sono state recapitate oltre 500 cartelle con tasse da capogiro, errore attribuito all’ agenzia Etruria che gestisce la contabilità di alcuni comuni: ma non è stato ancora chiarito Cartelle annullate a gennaio a causa di ricorsi fatti per i molteplici errori commessi ed ora ci risiamo.

Nuovamente cartelle Tari inviate ai contribuenti e, dopo reclami e richieste di chiarimenti, il sindaco annulla nuovamente la tassa sui rifiuti.

L’errore è di antica data perché con delibera n.26 del 30/9/2020 venne approvato uno sconto del 20% da applicare agli over 65.

Detrazione sconosciuta ai più e forse applicata solo a pochi. In realtà questa agevolazione non è stata mai applicata in quanto nessuno ha mai ricevuto alcun rimborso.