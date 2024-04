NewTuscia – VITERBO – La nuova sede dei Cavalieri di Malta a Viterbo, gentilmente concessa da S.E.R. Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo, sarà inaugurata domani alle ore 18:30. Durante l’evento, il Delegato di Viterbo-Rieti, Avv. Roberto Saccarello, Cavaliere di Gran Croce di Grazia Magistrale, darà il benvenuto ai presenti. Saranno presenti anche S.E. Fra’ Roberto Viazzo, Gran Priore di Roma del Sovrano Militare Ordine di Malta, il presidente della provincia Alessandro Romoli e la Sindaca di Viterbo, dottoressa Chiara Frontini, oltre a rappresentanti ecclesiali e di associazioni di volontariato.

La cerimonia di inaugurazione sarà seguita dalla benedizione della sede e sarà anche l’occasione per presentare le attività di solidarietà svolte dalla delegazione presso la chiesa dei SS. San Giacomo e Martino, grazie all’impegno dei volontari e alle donazioni ricevute. L’evento vuole essere un segnale di speranza per chi si trova in difficoltà e un modo concreto per aiutare la comunità locale, in continuità con l’impegno svolto dalla delegazione da un quarto di secolo a Palazzo Santoro.

La sede dei Cavalieri di Malta non sarà solo un luogo di accoglienza, ma anche un centro di divulgazione culturale sulla Sacra Religione. La chiesa di San Giacomo e Martino, costruita nel 1236 e recentemente restaurata, ospiterà incontri e attività caritatevoli e culturali dei Cavalieri, impegnati a preservarne la bellezza.