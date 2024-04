Maurizio Fiorani

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – La Flaminia vince in casa 2-1 sul Cassino, un successo che permette ai rossoblù civitonici di portarsi al sesto posto in classifica a quota 47 punti nelle zone medio-alte della classifica. Nel prossimo turno i rossoblù se la vedranno con i sardi dell’Atletico Uri, che sono reduci dalla vittoria esterna per 1-0 sul campo della Gladiator.

La Cavese continua la sua marcia solitaria in vetta alla classifica ed ormai la promozione in C è stata conquistata: si è imposta in casa per 4-2 sulla compagine del Cynthia-Albalonga. La Nocerina, che si trova al terzo posto in classifica, con un secco 2-0 interno ha liquidato il Latte Dolce Sassari ma i punti sulla Cavese sono 16 e sono troppi.

La Sarrabus Ogliastra con un classico 2-0 interno fa sua la posta in palio contro il San Marzano ormai tranquillo. La Boreale con un successo corsaro fa suo il drammatico spareggio salvezza in terra sarda violando il campo del Budoni per 2-1, compiendo un passo in avanti anche se per acciuffare i Play-Out ci sono 4 punti di distacco dalla Gladiator.

La Nuova Florida fa suo il derby del litorale romano battendo per 3-1 l’Anzio, ora la salvezza è possibile per la compagine di Ardea. La Romana Fc vince il derby della capitale con un bel 3-1 e passa sul campo dell’Ostia Mare portandosi al quarto posto in classifica con 55 punti. L’Ischia, attuale seconda forza del girone, vince in trasferta per 3-1 sul campo del Trastevere: i romani sono fuori dalla zona calda ma la salvezza matematica non è ancora conquistata.

RISULTATI DELLA 32° GIORNATA

N FLORIDA-ANZIO 3-1

NOCERINA-LATTE DOLCE SS 2-0

CAVESE-CYNTHIA ALBALONGA 4-2

SARRABUS OGLIASTRA-SAN MARZANO 2-0

GLADIATOR-ATLETICO URI 0-1

FLAMINIA-CASSINO 2-1

BUDONI-BOREALE 1-2

OSTIA MARE-ROMANA FC 1-3

TRASTEVERE-ISCHIA 1-3

CLASSIFICA

CAVESE 72

ISCHIA 57

NOCERINA 56

ROMANA FC 55

CASSINO 54

FLAMINIA 47

SARRABUS OGLIASTRA 46

OSTIA MARE 46

CYNTHIA-ALBALONGA 45

SAN MARZANO 40

TRASTEVERE 38

ATLETICO URI 36

ANZIO 34

LATTE DOLCE SS 33

N.FLORIDA 32 (-6)

GLADIATOR 30

BOREALE 26

BUDONI 24

PROSSIMO TURNO

ISCHIA-OSTIA MARE

ANZIO-CAVESE

ATLETICO URI-FLAMINIA

CASSINO-BUDONI

CYNTHIA ALBALONGA-GLADIATOR

ROMANA FC-SARRABUS OGLIASTRA

SAN MARZANO-BOREALE

LATTE DOLCE SS-N.FLORIDA

TRASTEVERE-NOCERINA