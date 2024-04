Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO- La Faul Cimini pareggia in casa 3-3 con la capolista Maccarese in una gara molto accesa e ricca di reti e di emozioni. I gialloblù cimini sono a quota 51 punti in classifica e nel prossimo turno saranno ospiti dell’Aranova, reduce dal pareggio per 2-2 sul campo della Pescatori Ostia.

Il Campus Eur espugna con un secco 4-1 il campo dell’Astrea cogliendo tre punti pesanti in classifica che lo portano a quota 53 punti. La Luiss con un secco 2-0 supera il Valmontone e si porta per ora fuori dalla zona Play-Out facendo così un grosso passo avanti in chiave salvezza. Il Pomezia in corsa per il primato, anche se distanziato di due sole lunghezze dal tandem di testa composto da Rieti e Maccarese, si impone di miusra per 2-1 sul Civitavecchia in attesa del big match con la Maccarese di domani.

Il Montespaccato, altra big del girone, viene fermata sul pari 1-1 dalla Romulea che domani se la vedrà in trasferta sul campo del Rieti. Il Ladispoli, con il successo esterno per 4-2 sul campo del Villalba, compie un passo in avanti in chiave salvezza. Domani arriva il fanalino di coda Citizen Academy, occasione ghiotta per cercare di vincere e prendere altri punti preziosi in chiave salvezza.

L’Audace 1919 passa con un secco 4-1 sul campo dell’Aurelio, una vittoria esterna che rilancia le chance salvezza dell’Audace 1919 che ora si trova al terz’ultimo posto a quota 26 punti. Il prossimo turno che si giocherà domani sarà decisivo in quanto ci sarà lo scontro diretto tra Maccarese e Pomezia: questo avvantaggia il Rieti che in casa riceverà la Romulea, in casa di pareggio tra le prime due contendenti ed una contemporanea vittoria dei reatini quest’ultimi balzerebbero in testa alla classifica da soli.

RISULTATI DELLA 32°GIORNATA

FAUL CIMINI-MACCARESE 3-3

ASTREA-CAMPUS EUR 1-4

LUISS-VALMONTONE 2-0

POMEZIA-CIVITAVECCHIA 2-1

VILLALBA-LADISPOLI 2-4

CITIZEN ACADEMY-RIETI 0-2

PESCATORI OSTIA-ARANOVA 2-2

ROMULEA-MONTESPACCATO 1-1

AURELIO-AUDACE 1919 1-4

CLASSIFICA

MACCARESE 70

RIETI 70

MONTESPACCATO 69

POMEZIA 68

CIVITAVECCHIA 54

CAMPUS EUR 53

AURELIO 53

FAUL CIMINI 51

VALMONTONE 45

ARANOVA 43

ROMULEA 41

LUISS 40

ASTREA 35

VILLALBA 29

LADISPOLI 28

AUDACE 1919 26

PESCATORI OSTIA 16

CITIZEN ACADEMY 11

PROSSIMO TURNO

RIETI-ROMULEA

LADISPOLI-CITIZEN ACADEMY A

RANOVA-FAUL CIMINI

CAMPUS EUR-VILLALBA

CIVITAVECCHIA-LUISS

MONTESPACCATO-AURELIO

PESCATORI OSTIA-AUDACE 1919

VALMONTONE-ASTREA

MACCARESE-POMEZIA