NewTuscia – VITERBO – Si è svolto questo venerdì, nella suggestiva cornice del Frantoio Olitar della famiglia Scibilia, l’evento “Combattiamo la paura”, organizzato dall’ETS Il Cinghiale Bianco.

Gli istruttori, Federico Burratti (Lotus Club Braisilian Jiu Jitsu di Viterbo) e Simone Deriu (Veteran Box di Tarquinia), dopo una interessante parte teorica hanno svolto delle dimostrazioni dal vivo, per poi parlare dell’importanza del movimento, dell’impronta psicologica di disciplina ed autocontrollo impressa dagli sport di combattimento, ma anche di temi propri all’associazione come il contatto con la natura e le esperienze a contatto con l’ambiente, preziose specie per i più piccoli.

Fabio Gagni, referente per l’evento, tiene a ringraziare tutti i partecipanti intervenuti: “c’è stata una buona risposta di pubblico e ne siamo molto felici, poichè questo evento potrebbe essere apripista per iniziative simili, sempre volte a dare valore aggiunto al tessuto sociale. Ringrazio gli istruttori, ma anche i volontari Giorgio, Alessandro e Maria Vittoria per l’importante aiuto, e la famiglia Scibilia”.

Federico Burratti, presidente de Il Cinghiale Bianco, aggiunge: “Abbiamo tenuto a svolgere questo evento proprio per promuovere una maggiore consapevolezza verso i comportamenti da tenere in caso di situazioni di pericolo e per stimolare l’avvicinamento dei cittadini alle tecniche di autodifesa ed alle arti marziali. Grazie di cuore a tutti per la risposta positiva e l’entusiasmo”.