NewTuscia – VITERBO – Mercoledì 1 Maggio alle ore 11:00, presso il Largo Cesare Battisti, traversa di Corso Italia, a Viterbo apre i battenti “Largo in Fiore” – una kermesse dove il comune denominatore saranno passione e creatività. Manipolazione, arte, cultura, design e food, sono gli ingredienti di questo vivace programma. Grazie alle felici intuizioni, all’impegno e alla volontà di contribuire a riqualificare il Centro Storico da parte di Fabiola Arcuri di XADesign, Elena Urbani del Lab33 e Simone Morazzini del Giardino del Papero – con il patrocinio del Comune di Viterbo – per 5 giorni dall’1 al 5 Maggio, questo angolo di centro storico avrà la possibilità di mostrare tutte le potenzialità della stupenda scenografia naturale che la città di Viterbo offre. Ad Affiancare le tre realtà commerciali, saranno nomi conosciuti come Renzo Chiovelli e Angelo Russo, la cooperativa Agatos, l’Associazione Culturale “Il fiore e la luna” e per la musica “Gran Kaciara Ensamble”.

IL PROGRAMMA

1 Maggio

Ore11:00 Inaugurazione dell’evento con esposizioni floreali, artistiche e di design, speciale partecipazione di Angelo Russo, che espone 4 nuove opere della serie “colori e simboli” e laboratorio estromania a cura della cooperativa Agatos (presenti per tutti i giorni dell’evento)

Ore 15:30/17:00 Laboratorio di design per bambini” Fiori futuristici” (su prenotazione)

Ore 16:30/18:30 Laboratorio di ceramica all’aperto (per tutti) “Botanica Fantastica” (su prenotazione)

2 Maggio

Ore 18:00/19:30 Laboratorio di disegno, acquerello e tecniche miste di Disegni Urbani Laboratori (su prenotazione)

Ore 19:00/19:30 Aperitivo conviviale del Giardino del Papero (su prenotazione)

3 Maggio

Ore 16:30 /18:30 Laboratorio di ceramica all’aperto (per tutti) “Crea il tuo cactus” (su prenotazione)

4 Maggio

Ore 11:00/12:30 Laboratorio di design per bambini “controllare lo spazio artistico” (su prenotazione)

Ore 16:30 Spettacolo di marionette a filo “il mondo piccolo” di Valentina Baldazzi (Associazione culturale il fiore e la luna (su prenotazione)

Ore 17:15 Conferenza di Renzo Chiovelli “Le strutture murarie della Tuscia”

Ore 19:00 Concerto Folk Blues Gipsy Jazz di Gran Kaciara Ensamble

5 Maggio

Ore 11:00 Esposizioni floreali, artistiche e di design, speciale partecipazione di Angelo Russo, che espone 4 nuove opere della serie “colori e simboli” e laboratorio estromania a cura della cooperativa Agatos (presenti per tutti i giorni dell’evento)

Ore 11:00/12/30 Laboratorio di design per bambini “disegnare un albero” (su prenotazione)

Ore 16:30/18:30 Laboratorio di ceramica all’aperto (per tutti) “Fiori d’argilla” (su prenotazione

Per le prenotazioni contattare tramite whatsapp i numeri: 3891674863 Fabiola – 3463110024 Elena