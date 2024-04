Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Fatti vergognosi. E basta. Quello che è successo stasera al Sacrario non è solo l’ennesimo atto di violenza e rissa tra ragazzini ma qualcosa di più grave. Dalla prima ricostruzione dei fatti non era ancora chiara la dinamica di ciò che fosse successo. Si sta capendo che due gruppi di giovani, forse soliti a darsele, quanto più quanto meno, per motivi forse futili, oltre a menarsi di santa ragione avrebbero chiamato i parenti adulti per avere un aiuto.

Tali adulti sarebbero arrivati (saranno gli inquirenti a ricostruire con certezza i fatti) e, piazza del Sacrario, è diventata un campo di battaglia con mazze da baseball e spranghe. Inseguimenti, calci, cazzotti. Neanche l’arrivo della prima volante della Polizia è servita, all’inizio, a calmare gli animi, con un ragazzo che tenta di prendere a calci un altro. Quindi almeno 4 volanti della Polizia, due dei Carabinieri ed un’ambulanza che, poco dopo, ha trasportato all’ospedale di Belcolle alcune persone per lievi escoriazioni ed altri sono stati identificati e portati in Questura.

Nel video che abbiamo pubblicato si vedono due auto, una Audi bianca di grande cilindrata con il cofano, portiera e tettuccio aperti e parcheggiata sul marciapiedi a ridosso del ciglio della carreggiata e, di fronte, una Fiat 500 nera. Sembra che uno abbia danneggiato con la mazza un’auto.

Un clima assurdo e carico di violenza che ha coinvolto viterbesi, alcuni stranieri, giovani e meno giovani. Con turisti fuggiti e le forze dell’ordine che con professionalità ma anche con un briciolo di difficoltà, sono riusciti a riportare la calma e l’ordine. Coinvolte anche signore che si vedono usare le proprie borsette per portare forse la causa dalla loro parte.

Ora saranno gli inquirenti a capire cos’abbia davvero scatenato questo far west. Molti commercianti da anni si lamentano del degrado dell’ordine pubblico nel centro storico e dire il contrario o minimizzare fatti come quello di oggi sarebbe da persone sprovvedute.

Il discorso dei perché di tali fatti sarebbe lungo e complesso ma viene in mente chi voleva abolire l’educazione civica e tanto altro. Ma ci torneremo.

Tutto ciò a pochi giorni da San Pellegrino in Fiore. Vedremo nelle prossime ore se verranno presi dei provvedimenti pubblici.