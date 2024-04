NewTuscia – VITERBO – “Gli ultimi avvenimenti accaduti nel Capoluogo in tema di sicurezza, ed in particolare l’ennesima maxi rissa avvenuta questo pomeriggio a piazza dei Caduti, impongono una riflessione seria, troppe volte affrontata ma mai risolta.

Come ho già chiesto in passato ai rappresentanti territoriali del Viminale che si sono succeduti negli ultimi anni, ritengo sia doveroso chiedere anche al nuovo prefetto di Viterbo Dott. Gennaro Capo di prevedere anche a Viterbo un presidio dell’Esercito, già introdotto in numerose altre città del Paese.

Un presidio delle Forze Armate nelle zone più “sensibili” del Capoluogo, a fianco delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, funzionerebbe da deterrente al verificarsi di avvenimenti come quello di oggi e consentirebbe di bloccare sul sorgere nuovi fenomeni di microcriminalità, dando maggiore senso di sicurezza ai viterbesi e ai turisti che frequentano il nostro centro storico.

Auspico che il rappresentante del Governo, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo nella nostra provincia, possa valutare concretamente questa mia proposta nell’interesse della comunità”.