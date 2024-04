NewTuscia – VITERBO – Sembrerebbe fosse morto da una decina di giorni, l’uomo di circa 75 anni trovato senza vita nella propria abitazione dagli agenti della squadra mobile della polizia.

Una conoscente, allarmata perché da un po’ di tempo non aveva sue notizie, ha chiamato le forze dell’ordine che oggi, venerdì 26 aprile, hanno fatto la tragica scoperta in via Buon Pastore a Viterbo.