Viterbo

Sabato: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità alternata a schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +8°C e +19°C.

Domenica: Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature comprese tra +7°C e +22°C.

Lazio

Sabato: Tempo stabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio possibili acquazzoni nelle zone interne a ridosso dell’Appennino, invariato altrove. In serata e nella notte tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Domenica: Assenza prevalente di nuvolosità nel corso delle ore diurne. Anche in serata e in nottata non sono previsti cambiamenti.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole su tutti i settori con deboli piogge sparse al Nord-Ovest, neve oltre i 1300-1500 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, quota neve in rialzo oltre i 1600-1800 metri. In serata e nottata ancora maltempo al Nord-Ovest, asciutto altrove con molte nubi. AL CENTRO

Al mattino al mattino locali piogge sulla toscana, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi nelle zone interne e asciutto altrove. In serata e nottata tempo in miglioramento ovunque con anche ampie schiarite. AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità sulla Sardegna e sole prevalente altrove. Al pomeriggio possibili locali fenomeni in Appennino, soleggiato sui restanti settori. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in generale rialzo da Nord a Sud.

