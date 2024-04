NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Terzultima giornata di campionato per la serie B maschile di pallavolo e l’Ecosantagata Civita Castellana torna al palazzetto di Nepi per ospitare l’Unione pallavolo Camaiore.

Domani pomeriggio alle 17 i rossoblù di mister Fabrizio Grezio, quarti in classifica, ospitano la formazione toscana, che attualmente occupa la quinta posizione con 6 punti di ritardo da Civita Castellana.

Una gara interessante, dunque, tra due squadre che giocheranno senza grosse pressioni, se non quella di dimostrare il loro valore mettendo in campo una pallavolo di qualità.

“Camaiore è una squadra valida, con individualità di grande livello, che da sole possono cambiare le sorti della partita – spiega Grezio -. Noi sicuramente vogliamo vincere e per farlo bisognerà giocare bene. L’obiettivo rimane il terzo posto per chiudere in bellezza un anno che rimane comunque positivo. Abbiamo avuto più di un’occasione per puntare anche a traguardi più alti, ma non le abbiamo mai sfruttate fino in fondo e questo significa che i nostri avversari hanno avuto qualcosa in più di noi. In ogni caso, considerando tutte le difficoltà che abbiamo attraversato, a partire dall’indisponibilità del palazzetto, credo che la nostra stagione sia stata positiva. L’importante ora è chiuderla nel migliore dei modi”.

Ecosantagata Civita Castellana