NewTuscia – LATINA – Inaugurata ufficialmente la 37ᵃ edizione della Mostra Agricola CampoVerde con il taglio del nastro alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Giancarlo Righini, il Presidente del Consiglio Regionale Lazio Antonello Aurigemma, l’europarlamentare Nicola Procaccini, il presidente della Provincia di Latina Gerardo Stefanelli, il consigliere regionale Vittorio Sambucci, il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi, gli Assessori all’agricoltura di Cisterna Lino Del Prete e Velletri Cristian Simonetti, il Presidente della Camera di Commercio Italo Orientale Antonio Barile, molti assessori e consiglieri comunali dei comuni di Aprilia, Latina, Sermoneta, Velletri, oltre ai rappresentanti di Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Stradale, Polizia Locale e Guardia di Finanza. Il saluto di benvenuto è stato dato dalla presidente della fiera, Cecilia Nicita, che ha ringraziato le istituzioni presenti «anche se questa inaugurazione è un po’ “bagnata”, il sole ce lo portiamo nel cuore e lo avete dimostrato con la vostra numerosa presenza, questa sarà un’edizione speciale, molti gli spettacoli e tanti gli espositori che sono al lavoro da tempo per regalarvi una sette giorni indimenticabile». Dopo il saluto del sindaco Lanfranco Principi, è stata la volta dell’assessore Giancarlo Righini, che ha portato i saluti del presidente della Regione Francesco Rocca: «L’agricoltura è uno dei fiori all’occhiello della nostra Regione ed è l’unico settore che non possiamo delocalizzare, è una risorsa per il nostro territorio su cui come amministrazione regionale vogliamo investire». Dopo la benedizione di Don Franco il sole ha fatto capolino e il corteo ha potuto ammirare lo spettacolo degli sbandieratori delle contrade di Cori, un piccolo carosello dei Butteri delle Paludi Pontine e dei cowboy del Western Show, spettacolo forzatamente ridotto a causa della pioggia battente che ha preceduto l’inaugurazione. Il giro è proseguito nel salone Arte e Gusto alla scoperta dei sapori dall’Italia, prima del brindisi sosta per una foto ricordo con i falchi dell’Associazione Falconeria Usconium e poi accompagnati dai figuranti dell’Associazione “Radici di Carroceto” con costumi del 1697, la degustazione di salume e formaggi del territorio e il brindisi con gli spumanti della provincia di Latina.

La Mostra Agricola CampoVerde, calendarizzata come Nazionale dalla Regione Lazio vede il patrocinio della Regione Lazio, della Provincia di Latina, del Comune di Aprilia, della Camera di Commercio Latina-Frosinone, della Camera di Commercio Italo Orientale e dell‘Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (Arsial), si svolgerà nell’Area Fiere di Campoverde tutti i giorni fino al 1°maggio dalle ore 9.00 alle ore 20.00. La fiera, organizzata dalla Tre M è diventata un appuntamento imperdibile-Molti gli appuntamenti consultabili sulla pagina PROGRAMMA IN DETTAGLIO (https://www.mostraagricola.it/programma-dettagliato-2024/), legati al mondo della zootecnia ma anche all’innovazione. Grande spazio alla cultura e all’informazione nella sette giorni di Fiera molti i convegni in programma aperti a tutti. Fra i tanti, il convegno Nazionale di KiwItalia, un excursus sull’actinidicoltura italiana con particolare focus sul cambiamento climatico, sui costi di produzione e sulla moria del kiwi. Il convegno dell’ARSIAL, La funzione ambientale della linea Vacca Vitello per la conservazione dei pascoli habitat: Il Progetto Life Grace per una filiera della carne coerente con la nature Restoration Law e degustazione di carni dai pascoli delle Aree Natura 2000 del Lazio . Il convegno promosso dagli allevatori avicoli del Club della Razza Calzata “La biodiversità e l’importanza della conservazione delle razze avicole Italiane”. Il convegno organizzato da Latina Formazione e Lavoro rivolto ai giovani e alle loro famiglie dal titolo “La Formazione Professionale e le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro”. Sempre in ambito culturale da non dimenticare le rievocazioni storiche dei Butteri delle Paludi Pontine e dell’Associazione The Factory 1944.

Due le giornate dedicate alla scuola, il percorso dedicato alla fattoria didattica comprende: la visita degli stand zootecnici, la tappa nell’area animali da cortile e presso la mostra bovina maremmana. Una sosta nel laboratorio di Smielatura e Caseario per scoprire tutto sulle api e sul ciclo produttivo della mozzarella e dei formaggi a pasta filata. Si proseguirà con un laboratorio di piantumazione di piante aromatiche e la realizzazione di creazioni floreali. Nell’area show cooking laboratorio didattico con i maestri gelatieri, la realizzazione di piatti con prodotti tipici locali e le fasi principali del processo produttivo del pane. Alla Mostra Agricola CampoVerde quest’anno due grandi eventi legati alla zootecnia: la Mostra Bovina Nazionale Zootecnica Maremmana dedicata al meglio dell’allevamento dei bovini maremmani nazionali e la Rassegna Regionale Del Bovino Charolaise e Limousine con particolari razze iscritte nel libro genealogico delle carni pregiate. Nell’area fieristica più di 400 espositori dei settori merceologici rappresentati, legati all’agricoltura, alla floricoltura e all’innovazione, oltre all’enogastronomia e ai prodotti tipici delle regioni italiane. Una vasta Esposizione zootecnica con tutte le novità per il miglioramento genetico dell’animale, dell’alimentazione e nutrizione. Nei vari padiglioni della fiera il Salone del peperoncino, una mostra campionaria dove si potranno osservare circa 600 varietà di peperoncino provenienti da tutto il mondo e uno stand gastronomico dove degustare piatti piccanti per appassionati e gourmet, ma anche per semplici curiosi. Il salone Arte e Gusto in collaborazione con Regione Lazio Arsial, per conoscere e approfondire temi e prodotti stimolando i sensi, per ascoltare le storie di chi i prodotti li ha realizzati, selezionando il meglio della produzione locale ed infine, degustare i prodotti tipici del territorio e per i ragazzi la realizzazione e la degustazione dei cocktail analcolici del barman Johnny: il “Gioiello Rosé” e il “Gioiello Blu” per un divertimento “sicuro”. Sempre gratuitamente gli allievi della scuola di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) Latina Formazione Lavoro, sede di Aprilia dimostreranno attraverso le loro maestrie l’importanza di un percorso professionale. Per la sicurezza di grandi e piccini una campagna di prevenzione sulla sicurezza stradale, a cura della Polizia Stradale di Aprila. Da non dimenticare lo Special Event The Western show Campoverde 2024: Team penning delle varie categorie a cura di Marco Sterbini. Oltre ad un’infinità di spettacoli dimostrazioni e prove di abilità di attacchi di carrozze, esposizione macchinari agricoli d’epoca con dimostrazione di funzionamento di Trebbia “a fermo” e di Sgranasfogliatrice, prove di forza “Old Tractor Pulling”, tiro della slitta con trattori d’epoca a cura dell’asd Ala Littoria, dimostrazioni cinofile con le regole di base per una buona convivenza e per imparare a capire il linguaggio del cane. Per i più piccoli con i volontari dell’Avis sono stati organizzati giochi di squadra e una spettacolare caccia al tesoro in programma per il 25 aprile ed il 1°maggio. La giornata di raccolta sangue per donatori è fissata per lunedì 29 e poi concerti e musica per tutti con la cover anni ’90 “BTM band”. Appuntamento dunque fino al 1° Maggio nell’Area Fiere di Aprilia, uscita Campoverde sud della SS148 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00.