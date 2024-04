NewTuscia – VITERBO – Torna la normale programmazione dei matinée domenicali al Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz, nell’ambito della stagione concertistica organizzata dall’Accademia degli S.Vitati, giunta alla seconda edizione.

Dopo aver raccolto applausi nelle due rappresentazioni serali de La Traviata, a Viterbo e a Roma, con i giovani talenti assoluti protagonisti di una delle opere più amate e conosciute di Verdi, proposta nella formula concerto in 90 minuti, è il momento di accogliere di nuovo la protagonista del concerto inaugurale: il mezzosoprano Lucia Napoli, accompagnata al pianoforte dal maestro Federico Amendola.

Domenica 28 aprile alle 11.30 la sala del Mezzanino si immergerà in un’atmosfera speciale: “Dalla Belle Epoque allo swing”.

Il godibile programma prevede Gabriel Fauré – Chanson d’amour, Le secret, Nocturne, Nell; Claude Debussy – Romance, Arabesque (pianoforte solo); George Gershwin – Love is here to stay, They can’t take that away from me, Summer’me, Someone to watch over me, The man I love; G. H. Federici – Rag time (pianoforte solo); Kurt Weill – Speak low; Jule Styne – It’s Magic, Give Me a Song; Paul Weston, James Van Heusen – Day by day; Axel Storahl – All the way.

Ingresso con il biglietto della struttura museale (7 euro intero, 2 ridotto); al termine del concerto si potrà visitare liberamente il museo e le sue collezioni.

Il cartellone ha il patrocinio e il supporto del Comune di Viterbo, assessorato alla cultura, Direzione regionale musei Lazio, Ance Viterbo e Cancellieri carburanti.

Per informazioni accademia.deglisvitati@gmail.com

PROGRAMMA prossimi concerti Seconda stagione Accademia degli S.Vitati

5 maggio 2024 – Solo e orchestra, solisti Accademia degli S.Vitati

19 maggio 2024 – L’opera in 90 minuti: Le nozze di Figaro, cantanti e strumentisti Accademia degli S.Vitati, Federico Amendola direttore

9 giugno 2024 – Acis and Galatea, cantanti e strumentisti Accademia degli S.Vitati, Federico Amendola direttore e continuo

Accademia degli S.Vitati